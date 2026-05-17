Eurovision 2026'yı Bulgaristan kazandı

Bulgaristan'ı Bangaranga şarkısı ile temsil eden DARA, profesyonel jürinin oylamasında yarışmayı 204 puanla birinci olarak bitirdi. Halk oylamasından ise 312 puan aldı.



İkinci sırada Noam Bettan'ın seslendirdiği Michelle ile İsrail yer alırken, üçüncü sırada ise Romanya yer aldı.



Bulgaristan ikinci sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark attı. Bu da Eurovision'daki şimdiye kadar en büyük fark olarak öne çıktı.