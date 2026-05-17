Eurovision 2026'yı Bulgaristan kazandı
17.05.2026 02:28
Son Güncelleme: 17.05.2026 02:52
Avusturya'nın en sahipliğinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması finali yapıldı. İsrail'e boykot gölgesinde geçen yarışmayı tarihinde ilk kez Bulgaristan kazandı.
Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasında final yapıldı. İsrail tartışmalarının gölgesinde başlayan Eurovision 2026'dan İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi sebebiyle çekilmişti.
Tüm bunların gölgesinde gerçekleşen yarışmanın finalinde kazanan Bulgaristan oldu.
25 ÜLKE FİNALDE YARIŞTI
12 Mayıs Salı günü Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Litvanya, Moldova, Polonya, Sırbistan ve İsveç finale adını yazdırırken, 14 Mayıs Perşembe günü onlara Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Malta, Romanya, Ukrayna ve Norveç katıldı.
2025'in galibi Avusturya'nın yanı sıra, Eurovision'a ek mali destek sağlayan İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya da finale otomatik olarak katıldı.
BULGARİSTAN İSRAİL'İ GERİDE BIRAKTI
Bulgaristan'ı Bangaranga şarkısı ile temsil eden DARA, profesyonel jürinin oylamasında yarışmayı 204 puanla birinci olarak bitirdi. Halk oylamasından ise 312 puan aldı.
İkinci sırada Noam Bettan'ın seslendirdiği Michelle ile İsrail yer alırken, üçüncü sırada ise Romanya yer aldı.
Bulgaristan ikinci sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark attı. Bu da Eurovision'daki şimdiye kadar en büyük fark olarak öne çıktı.
Eurovision 2026 finalinde profesyonel jüri ve halk oylamasından alınan oyların toplamına göre sıralama şu şekilde oluştu…
TÜRKİYE 2013'TEN BERİ YARIŞMAYA KATILMIYOR
Öte yandan son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, "puanlama sisteminin adil olmadığı" gerekçesiyle 2013'ten beri Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.