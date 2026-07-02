Eurovision'a 11 yıl sonra yeni ülke: Kanada için bir ilk

Organizasyon yetkililerine göre Kanada, önümüzdeki yıl Bulgaristan'da düzenlenecek yarı finallerde ilk kez yer alacak. Kanada'yı temsil edecek adayla ilgili açıklamaların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

Bu sene İsrail'in yarışmaya katılması sebebiyle İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya'nın çekildiği Eurovision'da 2027'de boykotun devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi.