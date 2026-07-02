NTV

Eurovision'a 11 yıl sonra yeni ülke: Kanada için bir ilk

02.07.2026 11:35

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

2027 yılında Bulgaristan'da düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na 11 yıl sonra yeni bir ülke katıldı. Kanada gelecek sene ilk kez Eurovision'da yarışacak.

Eurovision'a 11 yıl sonra yeni ülke: Kanada için bir ilk
Sosyal Medya

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2026 yılının kazananı Bangaranga adlı şarkısıyla Bulgar pop yıldızı Dara oldu. Gelecek sene Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek olan Eurovision'a Kanada'nın katılacağı açıklandı.

Eurovision'a 11 yıl sonra yeni ülke: Kanada için bir ilk 1
Reuters

Türkiye'nin de "puanlama sisteminin adil olmadığı" gerekçesiyle 2013 yılından bu yana katılmadığı Eurovision'a, 2015'te Avustralya'nın dahil edilmesinden bu yana katılan ilk ülke Kanada oldu.

 

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve Kanada kamu yayıncısı CBC, Kanada’nın 2027’de Bulgaristan’da düzenlenecek yarışmaya bir temsilci göndereceğini duyurdu.

Eurovision'a 11 yıl sonra yeni ülke: Kanada için bir ilk 2
Reuters

Organizasyon yetkililerine göre Kanada, önümüzdeki yıl Bulgaristan'da düzenlenecek yarı finallerde ilk kez yer alacak. Kanada'yı temsil edecek adayla ilgili açıklamaların önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.

 

Bu sene İsrail'in yarışmaya katılması sebebiyle İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya'nın çekildiği Eurovision'da 2027'de boykotun devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi.