Eurovision'da büyük final geldi çattı. Yarışma hakkında bilmeniz gereken her şey
16.05.2026 15:49
Son Güncelleme: 16.05.2026 15:51
70. Eurovision Şarkı Yarışması'nın büyük finali bu akşam Viyana'da gerçekleşecek. Heyecanla beklenen final gecesi öncesi bilmeniz gerekenler...
Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasında final günü geldi çattı. İsrail tartışmalarının gölgesinde başlayan Eurovision 2026'dan İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi sebebiyle çekilmişti.
Tüm bunların gölgesinde gerçekleşen ve Bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na 35 ülke katıldı. 2003 yılında beri en düşük sayıda katılımın sağlandığı Eurovision 2026'nın yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta gerçekleşti.
25 ÜLKE FİNALDE YARIŞACAK
12 Mayıs Salı günü Belçika, Hırvatistan, Finlandiya, Yunanistan, İsrail, Litvanya, Moldova, Polonya, Sırbistan ve İsveç finale adını yazdırırken, 14 Mayıs Perşembe günü onlara Arnavutluk, Avustralya, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Malta, Romanya, Ukrayna ve Norveç katıldı.
2025'in galibi Avusturya'nın yanı sıra, Eurovision'a ek mali destek sağlayan İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya da finale otomatik olarak katılacak.
İŞTE FAVORİ GÖSTERİLEN ÜLKELER
Yani 25 ülkenin temsilcilerinin performanslarını sergileyeceği büyük final, bu akşam Viyana'daki Wiener Stadthalle'de düzenlenecek. Gecenin sunuculuğu ise Victoria Swarovski ve Michael Ostrowski üstlenecek.
Finale kalan ülkelerden Finlandiya, Yunanistan, Avustralya ve İsrail favoriler arasında gösteriliyor.
Keman virtüözü Linda Lampenius ve şarkıcı Pete Parkkonen tarafından temsil edilen Finlandiya, yarışmaya "Liekinheitin" adlı şarkıyla katılırken, Avustralya'yı ise Delta Goodrem Eclipse adlı şarkısıyla temsil ediyor.
EUROVISION FİNALİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Yunanistan'dan Akylas "Ferto" şarkısıyla yarışırken, İsrail'i Bettan İbranice aşk şarkısı "Michelle" ile temsil ediyor. Look Mum No Computer adıyla sahne alan Sam Battle da Eins, Zwei, Drei adlı şarkısıyla İngiltere'yi temsil ediyor.
Türkiye saati ile saat 22.00'da başlayacak olan Eurovision finalinde oymaların ardından kazanan ülke belli olacak.
TÜRKİYE 2013'TEN BERİ YARIŞMAYA KATILMIYOR
Öte yandan son olarak 2012'de Can Bonomo ile Eurovision'a katılan Türkiye, "puanlama sisteminin adil olmadığı" gerekçesiyle 2013'ten beri Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıyor.