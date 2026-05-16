Eurovision'da büyük final geldi çattı. Yarışma hakkında bilmeniz gereken her şey

Müzik dünyasının en büyük organizasyonlarından Eurovision şarkı yarışmasında final günü geldi çattı. İsrail tartışmalarının gölgesinde başlayan Eurovision 2026'dan İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi sebebiyle çekilmişti.

Tüm bunların gölgesinde gerçekleşen ve Bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'na 35 ülke katıldı. 2003 yılında beri en düşük sayıda katılımın sağlandığı Eurovision 2026'nın yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta gerçekleşti.