Evde anne, sokakta motokurye. Aile ekonomisine katkı sağlıyor

Kuryelik yaparak geçimini sağlayan ve evlatlarına destek çıkan Üzgün, "Anne olmak çok güzel bir duygu. İsterim ki herkes bu duyguyu yaşasın. Hem anne olmak hem de çalışan bir kadın olmak gerçekten çok zor. Ama elimden geleni yaparak çocuklarıma faydalı olmak için uğraşıyorum. Kazandığım paralarla onları mutlu etmek için uğraşıyorum. Bir kadın için, bir anne için çalışmak çok güzel bir duygu. İsterim ki bütün anneler çalışıp çocuklarına ellerinden geldiğince yardımcı olabilsinler. Ben mutluyum. Çocuklarımı da mutlu etmek için elimden geleni yapıyorum. Annelik her kadına yakışır. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Bütün annelerin ya da anne adayı olanların anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Dilerim her zaman bunun ne kadar güzel bir şey olduğunu unutmazlar. Anneliklerini güzel bir şekilde yerine getirirler" diye konuştu.