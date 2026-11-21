Macaulay Culkin 'in geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile görüştüğü ve yeni bir film fikrini paylaştığı iddia edildi.

Görüşme sonrası film çalışmalarının başladığı ve yeni projede Culkin'in yalnızca oyuncu olarak değil, hikayenin geliştirilmesine katkı da sağlayacağı öğrenildi.

46 yaşındaki Culkin'in başrolünde yer alacağı filmin senaryosunu da Seth Rogen ile Evan Goldberg'in kaleme alacağı öne sürüldü. Culkin'in fikri üzerinde onunla birlikte çalışan ikili aynı zamanda projenin yapımcısı da olacak.