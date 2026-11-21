Evde Tek Başına geri dönüyor. Macaulay Culkin yıllar sonra Kevin'i oynayacak
21.11.2026 09:53
Unutulmaz aile komedileri arasında yer alan "Evde Tek Başına" (Home Alone), yıllar sonra serinin yıldızı Macaulay Culkin ile yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Bir dönemin klasikleri arasında yer alan Evde Tek Başına, seneler sonra Macaulay Culkin'li yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor.
Deadline'ın haberine göre; Disney, ilk iki filmin yıldızı Culkin'in başrolde olduğu yeni bir Evde Tek Başına filmi için çalışmalara başladı.
Henüz konusu ve detayları belli olmayan filmin, klasik hikayeyi yetişkin bir Kevin McCallister gözünden anlatabileceği öne sürüldü.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Macaulay Culkin'in geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile görüştüğü ve yeni bir film fikrini paylaştığı iddia edildi.
Görüşme sonrası film çalışmalarının başladığı ve yeni projede Culkin'in yalnızca oyuncu olarak değil, hikayenin geliştirilmesine katkı da sağlayacağı öğrenildi.
46 yaşındaki Culkin'in başrolünde yer alacağı filmin senaryosunu da Seth Rogen ile Evan Goldberg'in kaleme alacağı öne sürüldü. Culkin'in fikri üzerinde onunla birlikte çalışan ikili aynı zamanda projenin yapımcısı da olacak.
CULKIN İLK İKİ FİLMDE BAŞROLDEYDİ
1990 yapımı “Evde Tek Başına” filmi, ailesinin Paris'e giderken evde unuttuğu Kevin McCallister'ın iki hırsızla mücadelesini konu ediyordu.
Macaulay Culkin, 1992 yapımı “Evde Tek Başına 2”de de Kevin rolüne hayat verdi; ancak serinin üçüncü ve dördüncü filmleri tamamen farklı oyuncu kadrosuyla çekildi.
Öte yandan ilk iki filmin yönetmeni Chris Columbus'un da projeye dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.
"CATHERINE O'HARA OLMADAN OLMAZ"
Fakat “Evde Tek Başına” ve “Evde Tek Başına 2”nin yönetmeni Chris Columbus, filmin duyurulmasından dakikalar önce serinin devamıyla ilgili Variety'e konuştu.
Catherine O'Hara olmadan herhangi bir geri dönüşün çok zor olduğunu belirten Columbus, “Her zaman söylediğim gibi, Catherine ‘Evde Tek Başına’nın %50’sini oluşturuyordu. Catherine O’Hara ve Macaulay Culkin filmde olmasaydı bu film de olmazdı. Çünkü filmin duygusal merkezini onlar oluşturuyor" dedi.
Seride Kevin McCallister'ın annesi Kate'i canlandıran O'Hara, 30 Ocak'ta 71 yaşında hayatını kaybetti.