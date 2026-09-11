Evde turşu kurarken bunlara dikkat. Ustası anlattı, çıtır çıtır turşunun sırları

Yazın bitmesiyle evlerde kış hazırlıkları hızlanırken, turşu kurma telaşesi de başladı. Dededen toruna 30 yıldır sürdürülen ata mesleğini devam ettiren Güray Atalay, turşu kurma sezonunun açılmasıyla birlikte kaliteli ve uzun ömürlü turşu kurmanın birinci ekim sebzelerle kurulan turşuların yumuşama yapmadığını belirtti.

"İKİNCİ EKİM SEBZE TURŞUYU YUMUŞATIR"

Tarladan çıkan ilk ekim ürünlerin turşu için en ideal malzeme olduğunu ifade eden Atalay, bu ürünleri doğrudan anlaşmalı çiftçilerden aldıklarını söyledi. Daha sonra pazarlara gelen ikinci ekim sebzelerin turşuya uygun olmadığını belirten Atalay, şunları söyledi:

"Biz bunlara pek rağbet göstermiyoruz açıkçası. Çünkü turşu kurmaya gelmiyor. Müşterilerimizin bize söylediği gibi, 'Biz turşu kuruyoruz, olmuyor, sebebi nedir?' diye sorular geliyor. İşte biraz da bundan kaynaklı; yumuşuyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra tazeliğini kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden biz ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Sebzede de çok dikkat etmek gerekiyor; daha çok güvendiği yerlerden sebze almaları çok önemli. Her sebze turşu kurmaya gelmiyor açıkçası. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.