Evde turşu kurarken bunlara dikkat. Ustası anlattı, çıtır çıtır turşunun sırları
11.09.2026 11:15
Turşu kurma sezonu geldi çattı. Senelerdir Eskişehir'de turşuculuk yapan Güray Atalay, evde turşu kurarken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlattı.
Yazın bitmesiyle evlerde kış hazırlıkları hızlanırken, turşu kurma telaşesi de başladı. Dededen toruna 30 yıldır sürdürülen ata mesleğini devam ettiren Güray Atalay, turşu kurma sezonunun açılmasıyla birlikte kaliteli ve uzun ömürlü turşu kurmanın birinci ekim sebzelerle kurulan turşuların yumuşama yapmadığını belirtti.
"İKİNCİ EKİM SEBZE TURŞUYU YUMUŞATIR"
Tarladan çıkan ilk ekim ürünlerin turşu için en ideal malzeme olduğunu ifade eden Atalay, bu ürünleri doğrudan anlaşmalı çiftçilerden aldıklarını söyledi. Daha sonra pazarlara gelen ikinci ekim sebzelerin turşuya uygun olmadığını belirten Atalay, şunları söyledi:
"Biz bunlara pek rağbet göstermiyoruz açıkçası. Çünkü turşu kurmaya gelmiyor. Müşterilerimizin bize söylediği gibi, 'Biz turşu kuruyoruz, olmuyor, sebebi nedir?' diye sorular geliyor. İşte biraz da bundan kaynaklı; yumuşuyor. Yaklaşık 15-20 gün sonra tazeliğini kaybetmeye başlıyor. Bu yüzden biz ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olacağını söylüyoruz. Sebzede de çok dikkat etmek gerekiyor; daha çok güvendiği yerlerden sebze almaları çok önemli. Her sebze turşu kurmaya gelmiyor açıkçası. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.
EVDE TURŞU KURARKEN NELER YAPMALI?
Evde kaliteli ve sağlıklı turşu kurmanın püf noktalarından bahseden Atalay, koruyucu ve kimyasallar ile hazır turşu suları kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmediklerini belirtti.
Turşu kurarken en önemli noktaların sebzelerin tazeliği, kullanılan su ve tuz olduğunu söyleyen turşu ustası, "En doğru yöntem, müşterimizin kendi bildiği yöntemdir. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken konulardan, az önce de bahsettiğim gibi, kesinlikle sebze. En önemli kural, sebzenin taze olması çok önemli. İkinci kural, kullanılan tuz çok önemli. İri kaya tuzu dediğimiz, turşuyu sert tutan şey budur. Kaya tuzuyla kurulması gerekiyor ve kullanılan su da çok önemli. Biraz hafif kireçli dediğimiz, bu yeraltı kaynak sularımızdan olan hafif kireçli suları tercih edebilirler. Onun dışında çeşme suyuyla pek kurulmasını tavsiye etmiyoruz" dedi.
FARKLI LEZZETLER RAĞBET GÖRÜYOR
Müşterilerin klasik lezzetler dışında farklı arayışlara girdiğini dile getiren Atalay, “En çok rağbet gören turşularımız salatalık, lahana, acı biber çeşitleri. Bunlar her zaman en çok rağbet gören turşularımız ama müşterilerimiz artık farklı çeşitler de görmek istiyorlar” dedi.
Usta, sözlerine "Bu sene ilk, daha geçen hafta geldi; ilk olarak koçan mısırımız geldi ve çok beğeniliyor, çok rağbet görüyor. Onun haricinde farklı olarak erik, bamya, çağla turşumuz var; bunlar da çok beğeniliyor. En faydalı turşu olarak da sarımsak ve pancar turşumuzu söyleyebilirim" diye devam etti.