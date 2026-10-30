Evinde düşüp leğen kemiğini kırmıştı. Deniz Seki üç ay sonra sahnede

80 gün boyunca sahnelerden uzak kalan Deniz Seki , konser öncesi muhabirlerle bir araya gelerek bu sürecin nasıl geçtiğini anlattı.

Deniz Seki, “Bol bol dinlendim, kitap okudum, ürettim. Özlediğim dostlarımı karşıladım. Çok sevenim olduğunu gördüm, şükürler olsu. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana ‘dur’ dedi. Ben de durdum ama artık kaldığım yerden devam etme zamanı” dedi.