Evinde düşüp leğen kemiğini kırmıştı. Deniz Seki üç ay sonra sahnede
30.10.2026 10:51
Birkaç ay önce evinde kaza geçiren ve leğen kemiği kırılan Deniz Seki, sağlığına kavuştu. Sahnelere geri dönen şarkıcı, topuklu ayakkabılarını da giydi.
Şarkıcı Deniz Seki, evinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Balkonda köpeklerini besleyen Seki, ayağı kayıp düşünce hastaneye kaldırılmıştı. Leğen kemiği kırılan ve omurgası zedelenen şarkıcı, ameliyata alınmıştı.
Ameliyatı başarılı geçen Seki tedavisi sonrası sağlığına kavuştu. 56 yaşındaki Seki, yaklaşık üç ay sonra 29 Ekim'de sahnelere döndü.
"RABBİM BANA 'DUR' DEDİ"
80 gün boyunca sahnelerden uzak kalan Deniz Seki, konser öncesi muhabirlerle bir araya gelerek bu sürecin nasıl geçtiğini anlattı.
Deniz Seki, “Bol bol dinlendim, kitap okudum, ürettim. Özlediğim dostlarımı karşıladım. Çok sevenim olduğunu gördüm, şükürler olsu. Dinlenmem gerekiyormuş. Rabbim bana ‘dur’ dedi. Ben de durdum ama artık kaldığım yerden devam etme zamanı” dedi.
"ELİME ÜÇ AY SONRA MİKROFON ALIYORUM"
Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen Deniz Seki, yaşadığı mutluluğu da dinleyicileriyle paylaştı.
“Sahici”, “Masal”, “Suya Hapsettim", “İyisin Tabi” gibi şarkılarıyla tanınan Seki, sahnede “Üç ay sonra elime mikrofon alıyorum ve topuklu ayakkabı giydim. Özgürlüğüm bugün. Sizi kavuşturana şükürler olsun" açıklamasını yaptı.