Evine hırsız girdi sandı, ışığı açınca şaştı kaldı
08.07.2026 13:51
Trabzon'da yaşayan arıcı Mustafa Kara, gece evinden gelen sesleri hırsız sanarak kontrol etmeye gitti. Işığı açtığında karşısında gördüğü manzarayla şaştı kaldı.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinden olan ancak Beşikdüzü'nde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan Mustafa Kara, gece saatlerinde evinden gelen seslerle uyandı. İlk anda eve hırsız girdiğini düşünen Kara, tedbirini alarak sesin geldiği odaya yöneldi. Işığı açtığında ise karşısında kuş gördü.
Kara, daha sonra internetten araştırarak evine giren kuşun peçeli baykuş olduğunu öğrendi.
Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Kara, "Evde uyurken bazı sesler duydum. Sanki birisi yürüyordu. 'Herhalde hırsız girdi' dedim, önlemimi alıp sesin geldiği yere gittim. Işığı yaktığım anda üzerime doğru geldi. İnsan ister istemez heyecanlanıyor" dedi.
ARICI MASKESİYLE MÜDAHALE ETTİ
Arıcılıkla uğraştığı için arı maskesini takarak önlem aldığını belirten Kara, "Bütün odaların kapılarını kapattım. Balkon camından geldiğini fark ettiğim için sadece o camı açık bıraktım. Eşim de bana 'Becerip de atamadın baykuşu dışarıya' diye sesleniyordu. Sanki böcek atacağım. Baykuş bu en nihayetinde" ifadelerini kullandı.
Kara, daha sonra havlu yardımıyla tuttuğu baykuşu balkona bıraktığını ve hayvanın uçarak gözden kaybolduğunu söyledi.
"HER CANLI ÖZELDİR"
Baykuşun çok sevimli olduğunu belirten Kara, "Bu ilk defa olan bir şey de değil. Daha önce de eve muhabbet kuşları, bülbüller geldi. Kafesten kuşu kaçanların kuşları bile bizim eve geliyor. Ne var bu evde bilmiyorum ama Allah bereket versin" diye konuştu.
“Kimileri bana 'Baykuş uğursuzluktur, eve ölüm getirir' dedi” diyen Kara, “Allah'ın yarattığı her canlı bir can taşıyor. Onun için de özeldir, bizim için de özel” ifadelerini kullandı.
Mustafa Kara'nın gece evine giren peçeli baykuşla yaptığı esprili konuşmaların yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.