Evine hırsız girdi sandı, ışığı açınca şaştı kaldı

Baykuşun çok sevimli olduğunu belirten Kara, "Bu ilk defa olan bir şey de değil. Daha önce de eve muhabbet kuşları, bülbüller geldi. Kafesten kuşu kaçanların kuşları bile bizim eve geliyor. Ne var bu evde bilmiyorum ama Allah bereket versin" diye konuştu.

“Kimileri bana 'Baykuş uğursuzluktur, eve ölüm getirir' dedi” diyen Kara, “Allah'ın yarattığı her canlı bir can taşıyor. Onun için de özeldir, bizim için de özel” ifadelerini kullandı.

Mustafa Kara'nın gece evine giren peçeli baykuşla yaptığı esprili konuşmaların yer aldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.