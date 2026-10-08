Evlat acısıyla sarsılan Atilla Taş'a ünlülerden taziye mesajları. "En büyük acı bu olsa gerek"
08.10.2026 20:17
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 14'üncü kattan düşerek vefat etti. Evlat acısıyla yıkılan Taş'a ünlülerden başsağlığı mesajları yağdı.
"Kırmızılım", "Ham Çökelek", "Pembeli", "Zennube" gibi şarkılarıyla tanınan Atilla Taş, kızından gelen acı haberle yıkıldı.
Şarkıcının kızı Sezen Taş, Mersin’de bir sitedeki apartmanın 14’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü isimler de evlat acısıyla sarsılan Atilla Taş'a başsağlığı dileklerinde bulundu.
"ATİLLA'YI ARADIM KONUŞAMIYOR"
Şarkıcı Ozan Orhon, kızı Sezen’in vefatıyla yıkılan Atilla Taş’ı aradığını söyledi ve üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:
“Öyle kötü oldum ki... Çok eski arkadaşım Atilla yıllardır da görmüyordum ama evladı Sezen vefat etmiş. Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Nasıl konuşsun bir baba... Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Başta Atilla olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”
Şarkıcı Yeşim Salkım da paylaşımında “Çok çok üzüldüm... Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Atilla ve ailesinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.
Işın Karaca: “Dünyada yaşanabilecek en büyük acı bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın.”
Ebru Polat: “Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin.”
Çiğdem Tunç: "Aman Yarabbim ne oluyor böyle? Ardı ardına bu kazalar, bu yüksek yerlerden düşmeler, genç ölmeler? Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Çok acı bir şey."
Deniz Seki: “Ay Allah'ım çok üzüldüm. Rabbim dayanma gücü versin.”
Nilgün Belgün: “Ah çok acı…”
Pınar Altuğ: “Ah... Allah dayanma gücü versin.”
Öte yandan Atilla Taş'ın iki çocuk annesi kızı Sezen Taş için seneler önce söylediği "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu" sözleri de yürek yaktı.
NASIL OLDU?
Olay, sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde Liparis 5 Tatil Sitesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, iddiaya göre 14'üncü kattan düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde 34 yaşındaki Sezen Taş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.