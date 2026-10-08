Evlat acısıyla sarsılan Atilla Taş'a ünlülerden taziye mesajları. "En büyük acı bu olsa gerek"

Şarkıcı Ozan Orhon, kızı Sezen’in vefatıyla yıkılan Atilla Taş’ı aradığını söyledi ve üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

“Öyle kötü oldum ki... Çok eski arkadaşım Atilla yıllardır da görmüyordum ama evladı Sezen vefat etmiş. Atilla'yı aradım, konuşamıyor. Nasıl konuşsun bir baba... Allah kimseye göstermesin bu acıyı. Başta Atilla olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Şarkıcı Yeşim Salkım da paylaşımında “Çok çok üzüldüm... Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Atilla ve ailesinin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.