Kireç Mahallesi Cami imam hatibi Öztürk Taş da evlerinin demir yoluna yakın olduğunu, ilk taşındıklarında tren sesine alışmakta zorlandıklarını ancak zamanla bunu günlük yaşamın bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Tren geçerken balkona çıkarak el salladıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Trenin geçişi çok güzel, nostaljik bir görüntü sunuyor. Çocuklarla birlikte balkona çıkarak trene el sallıyoruz. Tren manzarası eşliğinde kahve içmek de çok keyifli oluyor. Köyümüzün doğası çok güzel, bizi çok etkiledi. Son zamanlarda trenin köyümüzden geçişi daha fazla ilgi görüyor. Arkadaşlarımız geliyor, onlarla birlikte treni izliyoruz."

Taş, mahallenin doğal güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlayabilecek bir yer olduğunu belirterek, buranın turizme kazandırılmasını istedi.

4 yaşındaki Liya Taş da tren geçerken el salladığını ve bundan mutlu olduğunu anlattı.