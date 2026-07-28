Evlerini, arabalarını, tencerelerini bile satıp gemiye yerleştiler. "Daha ucuz"

ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı.

Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre Libby Rome, pencereli kamaralara göre çok daha ucuz olan iç kamaraları tercih ettiklerini ve bu kararın hem bütçelerine hem de evliliklerine olumlu yansıdığını açıkladı.

İlk kez 18 yaşında bir Karayip seyahatinde kruvaziyerle tanışan Libby Rome, 2004 yılında bilgisayar şirketindeki işi nedeniyle eşi Dan ile ABD'den Kanada'ya taşındı.

Bu süreçte evlerindeki fazla eşyaların yarattığı yükten rahatsız olan çift, 2010 yılında Londra'ya transfer olduklarında büyük bir eşya tasfiyesine gitti. Çift, tencerelerini bile elden çıkardı.

Mülk edinmek yerine minimalist bir yaşam biçimini benimseyen çift, 2013 yılından itibaren sürekli seyahat gerektiren bilişim danışmanlığı ve yazarlık işleri nedeniyle altı yıl boyunca otellerde yaşadı.