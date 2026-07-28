Evlerini, arabalarını, tencerelerini bile satıp gemiye yerleştiler. "Daha ucuz"
28.07.2026 10:17
Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce karadaki tüm varlıklarını satıp yolcu gemisinde yaşamaya başladı. Penceresiz küçük bir kamarada kalan çift, her şey dahil seyahat yaşamının karadaki sabit giderlerden ve faturalardan daha ucuz olduğunu açıkladı.
ABD vatandaşı Libby Rome ve eşi Dan Rome, üç yıl önce kara hayatını tamamen terk ederek yolcu gemilerinde sürekli yaşamaya başladı.
Evlerini, arabalarını ve eşyalarını satan çift, yaşamlarını iki bavul ve bilgisayar çantalarına sığdırdı.
Daily Mail gazetesinin haberine göre Libby Rome, pencereli kamaralara göre çok daha ucuz olan iç kamaraları tercih ettiklerini ve bu kararın hem bütçelerine hem de evliliklerine olumlu yansıdığını açıkladı.
İlk kez 18 yaşında bir Karayip seyahatinde kruvaziyerle tanışan Libby Rome, 2004 yılında bilgisayar şirketindeki işi nedeniyle eşi Dan ile ABD'den Kanada'ya taşındı.
Bu süreçte evlerindeki fazla eşyaların yarattığı yükten rahatsız olan çift, 2010 yılında Londra'ya transfer olduklarında büyük bir eşya tasfiyesine gitti. Çift, tencerelerini bile elden çıkardı.
Mülk edinmek yerine minimalist bir yaşam biçimini benimseyen çift, 2013 yılından itibaren sürekli seyahat gerektiren bilişim danışmanlığı ve yazarlık işleri nedeniyle altı yıl boyunca otellerde yaşadı.
PENCERESİZ KAMARADA HER ŞEY DAHİL YAŞAM
2019 yılında Avrupa'daki bir iş seyahatinin ardından ABD'ye dönüşü 15 gecelik bir kruvaziyer seyahatiyle yapan çift, uçak ve otel maliyetlerine kıyasla gemi seyahatinin daha hesaplı olduğunu fark etti.
Pandemi kısıtlamalarının ardından Mart 2023'te tam zamanlı gemi yaşamına geçiş yapıldı. Harcamaları minimum seviyede tutmak amacıyla geminin en ucuz seçeneği olan penceresiz ve lumbozsuz iç kamaralar seçildi.
Maliyet hesaplamalarına değinen Libby Rome, sadakat puanları ve indirimlerle birlikte denizde her şey dahil yaşamanın aylık ortalama 1500 sterline denk geldiğini belirtti.
Kara turları, internet ve telefon faturaları eklendiğinde dahi toplam harcamanın aylık 2 bin 460 sterlin seviyesinde kaldığı kaydedildi.
Rome, İngiltere'de ortalama bir çiftin temel yaşam masraflarının aylık 2.964 sterlin, Londra'da ise 4 bin 414 sterlin olduğunu hatırlatarak ipotek, bina aidatı ve mutfak masraflarından kurtulduklarını vurguladı.
SKY PRINCESS GEMİSİNİ SABİT ADRES SEÇTİLER
Farklı firmaları ve rotaları denedikten sonra 18 ayın sonunda sürekli gemi değiştirmekten yorulan çift, kararlarını tek bir gemide sabitledi.
Kışın Karayipler'de, yılın geri kalanında ise Avrupa ile Kanarya Adaları arasında sefere çıkan 19 güverteli ve 3 bin 660 yolcu kapasiteli Sky Princess gemisi sürekli yerleşim yeri yapıldı.
Gemi ortamının gündelik yaşam stresini ortadan kaldırdığını savunan Rome, bulaşık yıkama veya çöp dökme gibi ev işi tartışmalarının bittiğini söyledi.
Yürütülen uzaktan çalışma modeli ve biriktirilen tasarruflar sayesinde geçtiğimiz mart ayında 52 yaşındayken emekli olduğunu duyuran Rome, gün içinde 20 bin adım attığını ve sürekli yemek imkanı nedeniyle bir beden büyüdüğünü ancak sağlık durumunun iyi olduğunu ekledi.
Çift, ilerleyen yaşlarda sağlık sorunları engel olmadığı sürece denizde yaşamayı sürdürmeyi planlıyor.