Evliliği gereksiz buluyordu. 141 milyon sterlinlik servet fikrini değiştirdi
19.08.2026 09:47
Evliliği gereksiz bulduğunu söyleyen komedyen Ricky Gervais, 44 yıllık partneri Jane Fallon ile nikah masasına oturacak. Gervais'in kararının arkasında ise romantik değil, mali bir neden var.
1982 YILINDAN BERİ BİRLİKTELER
İngiliz oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, evlilik konusundaki uzun yıllardır sürdürdüğü tutumunu değiştirdiğini açıkladı.
“The Office” dizisinin yaratıcısı ve yıldızı Gervais, 1982'den bu yana birlikte olduğu yazar Jane Fallon ile evlenmeyi düşündüklerini söyledi. Ancak 65 yaşındaki komedyene göre bu kararın arkasında romantik bir sebep yok.
Gervais, yaklaşık 44 yıldır birlikte olduğu Fallon ile miras vergisi nedeniyle evlenebileceğini açıkladı.
"EVLENMEMİN NEDENİ VERGİ OLACAK"
Servetinin yaklaşık 141 milyon sterlin olduğu tahmin edilen Gervais, Saga dergisine verdiği röportajda kendisine Fallon ile vergi avantajı nedeniyle evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda bunu doğruladı.
“Evet. Evlenmemin nedeni bu olacak” diyen Gervais, henüz nikah kıymadıklarını belirterek, “Vergi olmasaydı... neden evlenelim?” ifadelerini kullandı.
Yıllardır evlilik kurumuna mesafeli yaklaşan Gervais, daha önce evlenmenin kendisi için bir anlam taşımadığını söylemişti.
Ancak komedyen, ölümünün ardından servetinin partnerine aktarılması konusunda ortaya çıkabilecek vergi yükü nedeniyle fikrini değiştirmiş görünüyor.
"DAHA NE KADAR EVLİ OLABİLİRİZ?"
Gervais, resmi olarak evli olmamalarına rağmen Fallon ile ilişkilerinin birçok evlilikten daha uzun sürdüğüne de dikkat çekti.
Çiftin yaklaşık 40 yıldır aynı evde yaşadığını ve tüm paralarını paylaştığını belirten Gervais, “Bu delilik. Daha ne kadar evli olabiliriz? Bütün paramızı paylaşıyoruz, 40 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bazı evlilikler bir yıl bile sürmüyor.” dedi.
Komedyen, esprili bir şekilde, “Ölmeden önce evlenme işini halletmem gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
ÖĞRENCİYKEN TANIŞTILAR, 44 YILDIR BİRLİKTELER
Gervais ve Fallon, 1982 yılında University College London'da öğrenciyken tanıştı.
O tarihten bu yana birlikte olan çift, evlenmemeyi ve çocuk sahibi olmamayı tercih etti.
Fallon da ocak ayında verdiği bir röportajda çocukluğundan itibaren evlilik veya düğün hayalleri kuran biri olmadığını anlatmıştı.
“Küçük kızların düğün gününü ve gelinliğini hayal ettiği klişesi vardır. Bende bunların hiçbiri yoktu.” diyen Fallon, bunun yerine gelecekte yapacağı işi, yaşayacağı evi veya bir köpek sahibi olmayı düşündüğünü söyledi.
FALLON MEME KANSERİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ
Çiftin evlilik açıklaması, Fallon'ın sağlık sorunları yaşadığı bir dönemin ardından geldi. Fallon, mart ayında rutin mamografi sırasında meme kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı.
İki ameliyat geçiren yazar, operasyonların başarılı olduğunu ve normal hayatına dönmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.