Evliliği gereksiz buluyordu. 141 milyon sterlinlik servet fikrini değiştirdi

Gervais, resmi olarak evli olmamalarına rağmen Fallon ile ilişkilerinin birçok evlilikten daha uzun sürdüğüne de dikkat çekti.

Çiftin yaklaşık 40 yıldır aynı evde yaşadığını ve tüm paralarını paylaştığını belirten Gervais, “Bu delilik. Daha ne kadar evli olabiliriz? Bütün paramızı paylaşıyoruz, 40 yıldır birlikte yaşıyoruz. Bazı evlilikler bir yıl bile sürmüyor.” dedi.

Komedyen, esprili bir şekilde, “Ölmeden önce evlenme işini halletmem gerekiyor.” ifadelerini kullandı.