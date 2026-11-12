Evrim Doğan: "Tiyatro kulübü hayatımın yönünü değiştirdi"
12.11.2026 10:18
Şimdilerde Muhtemel Aşk dizisinde rol alan Evrim Doğan, kariyer yolculuğunu ve "Bir İstanbul Masalı" dizisindeki ilk set deneyimini anlattı.
Kariyeri boyunca "Sen Çal Kapımı", "Kardeşlerim", "Kardeş Çocukları" gibi birçok projede rol alan Evrim Doğan, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. 49 yaşındaki Doğan, oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini anlattı.
Ankara'da doğup büyüyen Evrim Doğan, özgürlüğüne düşkün olduğunu ve üniversiteyi başka şehirde okumak için tercihlerinde değişiklik yaptığını söyledi.
"OYUN OYNAMA HALİNİ ÇOK SEVDİM"
Eskişehir'i tercih listesinde öne alan Doğan, Eskişehir'de turizm otelcilik okuduğunu anlattı. Üniversitede sosyalleşmek için tiyatro kulübüne girdiğinden bahseden oyuncu, "Kulübe girdikten sonra hayatımın yönü değişti. Çünkü o oyun oynama halini çok sevdim" dedi.
Sonra da konservatuvar sınavına girip kazandığını ve hiç bırakmadığını belirten Evrim Doğan, babasının isteğiyle turizm otelcilik bölümünü de bitirdiğini ifade etti.
"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM, O KADAR ZORDU Kİ"
Eskişehir'den İstanbul'a geldikten sonra küçük tiyatrolarda çalıştığını söyleyen Doğan, "Çok büyük bir aşkla çalışıyordum, günde 6 oyun oynuyordum" dedi.
Bir döneme damga vuran "Bir İstanbul Masalı" dizisindeki deneyiminden bahseden Evrim Doğan, "Bir İstanbul Masalı dizisi benim için tam bir İstanbul masalı oldu. Yani ilk işim daha sete girmişim, muhteşem bir kadro var Ben gerçekten nerede duracağımı, ne yapacağımı bilemiyorum. Ve rolde de elimde tepsiyle kapıyı açıyorum, 'buyrun' diyorum. Sözüm falan da yok, o kadar zordu ki" şeklinde konuştu.