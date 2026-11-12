Evrim Doğan: "Tiyatro kulübü hayatımın yönünü değiştirdi"

Eskişehir'den İstanbul'a geldikten sonra küçük tiyatrolarda çalıştığını söyleyen Doğan, "Çok büyük bir aşkla çalışıyordum, günde 6 oyun oynuyordum" dedi.

Bir döneme damga vuran "Bir İstanbul Masalı" dizisindeki deneyiminden bahseden Evrim Doğan, "Bir İstanbul Masalı dizisi benim için tam bir İstanbul masalı oldu. Yani ilk işim daha sete girmişim, muhteşem bir kadro var Ben gerçekten nerede duracağımı, ne yapacağımı bilemiyorum. Ve rolde de elimde tepsiyle kapıyı açıyorum, 'buyrun' diyorum. Sözüm falan da yok, o kadar zordu ki" şeklinde konuştu.