Ezgi Mola'nın Barcelona kabusu bitti. Evi için mutlu sona ulaştı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, 2023 yılında yatırım için İspanya'nın Barcelona şehrinde ev almıştı. Ancak İspanya'da boş duran evleri barınma, sosyal ya da kültürel amaçlarla işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grup, Mola'nın evine izinsiz olarak yerleşmişti.

Mola'nın yakın bir arkadaşı, El Born bölgesindeki evi kontrol etmeye gittiğinde içeride tanımadığı kişilerin yaşadığını fark edince durumu oyuncuya anlatmıştı.