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Ezgi Mola'nın Barcelona kabusu bitti. Evi için mutlu sona ulaştı

01.10.2026 09:55

NTV - Haber Merkezi

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Barcelona'da yatırım için aldığı evi, okupa hareketini savunan bir grup tarafından işgal edilen Ezgi Mola'nın yaklaşık bir yıldır yaşadığı kabus sona erdi.

Ezgi Mola'nın Barcelona kabusu bitti. Evi için mutlu sona ulaştı
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ezgi Mola, 2023 yılında yatırım için İspanya'nın Barcelona şehrinde ev almıştı. Ancak İspanya'da boş duran evleri barınma, sosyal ya da kültürel amaçlarla işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grup, Mola'nın evine izinsiz olarak yerleşmişti.

 

Mola'nın yakın bir arkadaşı, El Born bölgesindeki evi kontrol etmeye gittiğinde içeride tanımadığı kişilerin yaşadığını fark edince durumu oyuncuya anlatmıştı.

Ezgi Mola'nın Barcelona kabusu bitti. Evi için mutlu sona ulaştı 1
Sosyal Medya

Bunun üzerine avukatı aracılığıyla İspanya'daki yerel makamlara başvurarak yasal süreci başlatan Ezgi Mola'nın hukuk mücadelesi sonuçlandı.

 

Sabah'ın haberine göre; 43 yaşındaki Ezgi Mola, Barcelona'daki evini işgalcilerden kurtarmayı başardı.

Ezgi Mola'nın Barcelona kabusu bitti. Evi için mutlu sona ulaştı 2
Sosyal Medya

Öte yandan son olarak “Başka Bir Gün” adlı dizide rol alan Ezgi Mola, 2023'te nikah masasına oturduğu Mustafa Aksakallı ile evliliğini 2025 yılında noktalamıştı. Can adında bir oğulları olan çift, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor.