Fahri Korutürk'ten Adnan Menderes'e... Türkiye'nin NATO arşivi erişime açıldı

Arşivde ayrıca, Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılına ait görüntüler de bulunuyor. Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün yaptığı değerlendirme konuşmasını içeren kayıtlar, Türkiye'nin NATO üyesi olarak uluslararası platformlarda ilk kez temsil edildiği dönemi belgelemesi açısından tarihi önem taşıyor.

Kayıtlarda dönemin diplomatik protokolü, uluslararası basın düzeni ve Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında izlediği dış politika yaklaşımına ilişkin detaylar da yer aldı.

İLK ORTAK NATO TATBİKATLARI

Film arşivinde, 1953 yılında Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirilen NATO manevralarına ilişkin görüntüler de bulundu. Türkiye, Yunanistan ve İtalya başta olmak üzere NATO'nun güney kanadındaki müttefik ülkelerin katıldığı tatbikatlar, Türkiye'nin NATO bünyesinde yer aldığı ilk müşterek askeri faaliyetlerden biri olarak öne çıktı.

Türkiye ile Yunanistan'ın NATO üyeliğinin ardından iki ülke deniz kuvvetleri komutanları arasında gerçekleştirilen resmi ziyaretlere ilişkin görüntüler de yer aldı. Ortak tatbikat hazırlıkları ve askeri koordinasyona yönelik temasların, NATO standartlarının uygulanması ve müttefik kuvvetlerin birlikte görev yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesine katkı sunduğu belirtildi.