Farkı çıtırtı sesinde. 2 bin yıldır yetiştirilen tescilli lezzet

Amasya'nın elmasıyla ünlü olduğunu belirten Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, "Bu yıl elma bol. Herkese yetecek kadar elmamız var. Misket elmasının da hasadı başladı. 2 bin 200 dekar alanda yetiştirilen misketten yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Yörenin meyve deposu Ziyaret beldesinde yaşayan 78 yaşındaki Bekir Damatoğlu, şifa kaynağı olduğunu belirttiği Amasya misket elmasının kendine has kokusunun olduğunu ve tezgahlarda diğer elmalarla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Elmanın yendiğinde çıtırtı sesi çıktığını vurgulayan emektar çiftçi, "Çıtırtı sesi çıkmayan elma Amasya elması değildir. Amasya elmasının lezzeti, kokusu ayrıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu lezzeti bulamazsın. Elmanın en iyisi Amasya'nın öz misket elmasıdır. Ölüsü de, dirisi de paradır. Misketten başka elma tanımam. Dayanıklıdır. Serin yerde 6 ay boyunca bozulmadan bekletilebilir" diye konuştu.