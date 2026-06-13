Fatih Erkoç'tan yıllar sonra evlilik itirafı. "Kalp krizi sonrası uslandım"

Ağustos ayında evliliklerinde 39'uncu yılı kutlayacaklarını söyleyen Erkoç, “2022 yılında kalp krizi geçirdikten sonra uslandım. Önceden eşime karşı serttim, daha fevriydim. Eşime karşı yanlış davranışlarım oldu” dedi.

Fatih Erkoç, sözlerine “Mehlika yerine herhangi bir kadın olsa benim bu tavırlarıma dayanamazdı, onun anlayışıyla yürüyen bir evliliğimiz var” diye devam etti.

“Evlilikle aile olmak arasında nasıl bir fark var?” sorusuna yanıt veren Erkoç, “Ailenin birbirine çok saygı göstermesi gerek, biz bunu yaşıyoruz. Kişisel alanlarımıza da saygı gösteriyoruz ama ben eşim kadar kibar olamıyorum” dedi.