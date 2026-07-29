Fatih Sultan Mehmed'in hocası yaptırmıştı. Çivisiz, ahşap camide çalışmalar sürüyor

Yapılan incelemelerin ardından açıklamlarlarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Akşemseddin Hazretleri'nin 1450'li yıllarda, eldeki yazılı kaynaklara göre 8 ile 10 yıl arasında tıbbi aromatik bitkilerden şifa, ilaçlar elde etmek için burada çalıştığı ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.

Bölgenin bitkiler açısından zengin olduğunu belirten Çalgan, "Burada bulunduğu sürece irşat faaliyetleri de devam ettirmiş. Önce tarihin bu bölgedeki en güzel camilerinden bir tanesini inşa etmişler. Tamamen ahşap bir cami. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tescil edilmiş, büyük onarımları yapılmış. Kısmi işleri de inşallah bu yaz halledilecek. Burası da bulunduğumuz mekanda evlatlarının meskun olduğu bir hazine. Burada da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat, tamirat, restorasyon hizmetleri verilmiş" dedi.