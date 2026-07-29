Fatih Sultan Mehmed'in hocası yaptırmıştı. Çivisiz, ahşap camide çalışmalar sürüyor
29.07.2026 10:00
Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocası Akşemseddin Hazretleri'nin inşa ettirdiği ahşap camide restorasyon devam ediyor.
Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Dereseki k öyü Evlik Mahallesi'nde 1440-1452 yılları arasında irşad görevinde olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin Hazretleri tarafından inşa ettirilen çivisiz camide başlatılan restoran çalışmaları sürüyor.
Çorum Valisi Ali Çalgan, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Akşemseddin Camii ile Nuru'l Hüda Türbesi ve çilehanede incelemelerde bulundu. Vali Çalgan'a İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak eşlik etti.
Vali Çalgan, Akşemseddin Camii'nin bölgedeki en güzel tarihi camilerden birisi olduğunu ifade etti.
"TAMAMEN AHŞAP BİR CAMİ"
Yapılan incelemelerin ardından açıklamlarlarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, “Akşemseddin Hazretleri'nin 1450'li yıllarda, eldeki yazılı kaynaklara göre 8 ile 10 yıl arasında tıbbi aromatik bitkilerden şifa, ilaçlar elde etmek için burada çalıştığı ifade ediliyor” ifadelerini kullandı.
Bölgenin bitkiler açısından zengin olduğunu belirten Çalgan, "Burada bulunduğu sürece irşat faaliyetleri de devam ettirmiş. Önce tarihin bu bölgedeki en güzel camilerinden bir tanesini inşa etmişler. Tamamen ahşap bir cami. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tescil edilmiş, büyük onarımları yapılmış. Kısmi işleri de inşallah bu yaz halledilecek. Burası da bulunduğumuz mekanda evlatlarının meskun olduğu bir hazine. Burada da Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat, tamirat, restorasyon hizmetleri verilmiş" dedi.
"BURALAR HER KÖŞESİ MANEVİYAT KOKAN MEKANLAR"
Tarihi alanların ön plana çıkarılması konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Vali Çalgan, “Buralar her köşesi maneviyat kokan, büyük şahsiyetlerin hayatlarını geçirdiği, ruhlarının dolaştığı mekanlar. Her gün bir yerde, bir çalışmayla, bir vesileyle yeni bir şey öğreniyoruz. Tarihi vesikalarda bunların doğruluğunu teyide çalışıyoruz” dedi.