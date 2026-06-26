Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten mirasıyla ilgili açıklama. Son kararı duyurdu
26.06.2026 14:04
Şarkıcı Fatih Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetmişti. Vefatı sonrası mal varlığıyla gündeme gelen Ürek'in mirasıyla ilgili ablası Selvi Ürek'ten yeni açıklama geldi.
"Hadi Hadi" şarkısı dillere pelesenk olan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sırasında 20 dakika boyunca kalbi duran ve hayata döndürülen ünlü şarkıcı, aylarca yoğun bakımda tedavi gördü. Üç ay boyunca yaşam savaşı veren 59 yaşındaki Ürek, 30 Ocak'ta hayatını kaybetti.
İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen Fatih Ürek'in cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Fatih Ürek'in geçtiğimiz aylarda serveti ortaya çıktı. Yatırımları dikkat çeken ünlü şarkıcının mal varlığı herkesi şaşırttı. İşte Fatih Ürek'in serveti:
Bodrum Yokuşbaşı'nda 800 metrekare büyüklüğünde bir malikane, değeri yaklaşık 170 milyon TL
Ataşehir'de 5 tane daire
Bankada bir miktar nakit para
6 milyon TL değerinde araba
Pırlanta ve mücevherleri
Bir büyük kafe zincirinde hissesi de olduğu bilinen Ürek'in vefatından kısa süre önce bu hisseyi farklı yatırımlar yapmak için elden çıkardığı da söylendi.
Mirasının kardeşleri arasında bölüşüldüğü iddia edilen Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten yeni bir açıklama geldi.
İŞTE ÜREK'İN MİRASIYLA İLGİLİ KARDEŞLERİNİN KESİN KARARI
Snob Magazin'in haberine göre; ünlü şarkıcının mirasıyla ilgili konuşan Selvi Ürek, “Daha hastayen bizim hakkımızda asılsız haberler çıktı. ‘Mücevherler, kürkler, evler ve paralar çalındı, bölüşüldü’ denildi ama öyle bir şey yok. Kendi avukatına süreci yönetmesi için biz de yetki verdik" dedi.
Ürek, sözlerine "Evet takıları vardı. Bir kısmı satıldı, bir kısmı hatıra olarak alındı. Gözlüğü, bir iki çantası vs. isteyen kardeşler aldı ama kalanları satıp eğitime bağışlayacağız. Daha bir sürü ayakkabısı, kıyafeti var. Hepsini satıp eğitim biraz da hayvanlara bağışlayacağız. Kesin olarak" diye devam etti.
KENDİ ADINA OKUL YAPTIRMAK İSTİYORDU
Öte yandan Fatih Ürek, daha önce katıldığı bir pogramda en büyük arzusunu açıklamıştı. Vasiyetini yazdığını ama her sene bir kısmını değiştirdiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Kendi adıma bir vakıf istiyorum. Bir şey olsun bir hayır olsun. Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okul olsun istiyorum. Okullarımıza ihtiyacımız var. Ben çocukları görünce ağlıyorum” demişti.