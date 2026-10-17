Fatoş Seğmen'in evlat acısı. Kızı Alya hayatını kaybetti
17.10.2026 11:38
2004 yılında katıldığı Miss Turkey'de ikinci seçilen Fatoş Seğmen, evlat acısıyla yıkıldı. Seğmen, kızı Alya'nın vefat ettiğini sosyal medyadan duyurdu.
Kariyerine modellikle başlayan ve 2004'te Miss Turkey ikincisi olan Fatoş Seğmen, podyumların ardından oyunculuk ve sunuculuğa yöneldi.
“Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili”, "Gemilerde Talim Var", “Yalancı Romantik”, “Kağıt” gibi projelerde rol alan ve uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan Fatoş Seğmen, evlat acısıyla sarsıldı.
"HER ZAMAN KALBİMDE YAŞAYACAKSIN"
44 yaşındaki Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Tescilli güzel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Fatoş Seğmen, paylaşımında "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" ifadelerini kullandı.
Fatoş Seğmen kızının vefat haberi sonrası cenaze törenine dair detayları da açıkladı. Seğmen'in kızı Alya Erdoğan, bugün İzmir Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedilecek.
Öte yandan Fatoş Seğmen'in eşi ve kızının babası Bülent Erdoğan da 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetti.