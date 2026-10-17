Fatoş Seğmen'in evlat acısı. Kızı Alya hayatını kaybetti

44 yaşındaki Fatoş Seğmen'in kızı Alya Erdoğan hayatını kaybetti. Tescilli güzel, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Fatoş Seğmen, paylaşımında "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" ifadelerini kullandı.