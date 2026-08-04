Feridun Düzağaç'tan üzen haber. Tüm konserlerini iptal etti, hastalığını açıkladı
04.08.2026 11:15
Son Güncelleme: 04.08.2026 11:19
Türk rock müziğinin başarılı isimlerinden Feridun Düzağaç, uzun süredir atlatamadığı bir sağlık sorunu olduğunu paylaşarak konserlerine ara vermek zorunda kaldığını duyurdu.
"Alev Alev", "Beni Bırakma" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç'tan sevenlerini üzen bir haber geldi.
Sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uzun süredir atlatamadığı sağlık sorunu nedeniyle konserlerine ara vereceğini duyurdu.
Duygusal bir açıklama yapan Düzağaç, konser maratonuna en az bir mevsim süresince ara vermek durumunda kaldığını söyledi.
"ATLATAMADIĞIM VERTİGO"
Vertigo rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan Feridun Düzağaç, şu ifadeleri kullandı:
“Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.”