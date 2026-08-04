Feridun Düzağaç'tan üzen haber. Tüm konserlerini iptal etti, hastalığını açıkladı

Duygusal bir açıklama yapan Düzağaç, konser maratonuna en az bir mevsim süresince ara vermek durumunda kaldığını söyledi.

"ATLATAMADIĞIM VERTİGO"

Vertigo rahatsızlığıyla mücadele ettiğini açıklayan Feridun Düzağaç, şu ifadeleri kullandı:

“Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.”