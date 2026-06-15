"Filozof Atakan" yıllar sonra konuştu, son hali dikkat çekti. Eğitim hayatı duyanları şaşırttı

Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı. Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyümüştü.

Ancak bu hızlı yükselişle birlikte Atakan için tartışmalar da peşinden gelmişti. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem (2020) 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.