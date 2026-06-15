"Filozof Atakan" yıllar sonra konuştu, son hali dikkat çekti. Eğitim hayatı duyanları şaşırttı
15.06.2026 08:50
Son Güncelleme: 15.06.2026 08:51
Henüz 10 yaşındayken okuduğu felsefe kitaplarına yaptığı yorumlarla Türkiye’nin dikkatini çeken, “Filozof Atakan” lakabıyla tanınan Atakan Kayalar gözlerden uzak geçirdiği dönemin ardından eğitim hayatına ve yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.
2020 yılında katıldığı televizyon ve tartışma programlarında, henüz 10 yaşındayken konuşması ve tavrıyla dikkatleri üzerine çekerek adından "Filozof" diye bahsettiren Atakan Kayalar, uzun bir aranın ardından eğitim hayatından gelecek hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE ONU “FİLOZOF ATAKAN” OLARAK TANIDI
Küçücük yaşına rağmen kurduğu cümleler, felsefeye olan ilgisi ve okuduğu kitaplarla ülkenin gündemine oturan Aydın Kayalar, özellikle sosyal medyada "Filozof Atakan" olarak anılmaya başlamıştı. Kısa sürede tüm Türkiye'nin konuştuğu ve ilgi duyduğu Filozof Atakan'ın şöhreti, katıldığı birçok televizyon programıyla katlanarak büyümüştü.
Ancak bu hızlı yükselişle birlikte Atakan için tartışmalar da peşinden gelmişti. Uzmanlar, Atakan Kayalar'ın yaşı ve gelişim süreci göz önünde bulundurulduğunda yanlış yönlendirildiğine dikkat çekmiş, o dönem (2020) 10 yaşındaki Atakan'ın ilerleyen dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.
ATAKAN İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu değerlendirmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi ve Kayalar'la yakından ilgilenilmeye başlandı.
Bakanlık, Atakan için için pedagojik ve rehberlik desteği verdiğini açıklamıştı.
Açıklamada, "Bir çocuğumuzun gelişim özellikleri üzerinden yürütülen tartışmalar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Her çocuğun pedagojik gelişim hızının ve düzeyinin farklı olabileceğini unutmadan, çocuklarımızın üstün yararını ve haklarını gözetmeliyiz. Çocuklarımızın potansiyelleri, yetenekleri ve davranış biçimleri konunun uzmanları tarafından çok boyutlu ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir." denilmişti.
Filozof Atakan ise bu açıklamaların ardından yavaş yavaş ortadan kaybolarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.
Uzun bir zamanın ardından Youtube'daki bir programa konuk olan Atakan Kayalar, şu an açık öğretim lisesinde eğitim gördüğünü açıkladı. Bu tercihini daha rahat bir eğitim modeli olarak değerlendirdiğini belirten Kayalar, gelecekte üniversitede fizik eğitimi almak istediğini ifade etti.
Yabancı dil konusundaki çalışmalarından da bahseden Kayalar, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşabildiğini belirterek Antik Yunanca metinleri anlayabildiğini söyledi. Ayrıca Arapça, İspanyolca ve Portekizce öğrenmeye devam ettiğini dile getirdi.
Atakan Kayalar, yıllardır kendisiyle özdeşleşen "Filozof Atakan" ifadesi hakkında da değerlendirmede bulundu. Antik Yunan'da filozof kavramının "bilgiyi seven kişi" anlamına geldiğini hatırlatan Kayalar, bu tanım üzerinden yapılan değerlendirmelere olumlu yaklaştığını belirtti.