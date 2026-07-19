Fındığın yokluğu yeni bir tatlı doğurdu. Emekli oldu, memleketine dönünce üretmeye başladı

Coğrafi işaret konusunda çalışmalarının olduğunu kaydeden İpekçi, "Eski bir lezzeti gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Şu ana kadar çok olumlu karşılandık. Yiyen herkes çok beğendi. Dernekpazarı ilçemizin öne çıkan belirli bir markası yok. Mısır unu baklavasıyla birlikte yayla çayını da Dernekpazarı'nın markası hâline getirmeyi düşünüyorum. Özellikle mısır unu baklavası konusunda coğrafi işaret çalışmamız var. Bende hep köye dönme fikri vardı. Buralara dönüp bir şeyler yapma düşüncesi taşıyordum. Allah nasip etti, emekli olduk, buraya geldik ve böyle bir işe başladık. İnşallah başarılı olacağız. Bu tatlı uzun süredir yapılmıyordu. En azından 50-60 yıldır yapılmadı. Özellikle 60 yaşın üzerindeki insanlar eşleriyle birlikte buraya geliyor, bu tadı yeniden tatmak için. Trabzon'dan, Çaykara'dan buraya gelenler oluyor. 'Bize eskileri yaşattın' diyen birçok insan oldu" diye konuştu.

Mısır unu baklavasını çok beğendiğini belirten Mustafa İpekçi, "Özellikle mısır unuyla yapılmış olması en önemli özelliği. Çok lezzetli. Zaten eskilerimiz de bunu yapardı. Baklava çok hoşuma gitti. Arkadaşımız sağ olsun böyle bir mekân açtı ve bu tarz tatlıları müşterilerine sunuyor" dedi.