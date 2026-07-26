Fındık dallarından yapılan şişlere ayrı ayrı diziliyor, odun ateşinde pişiriliyor

Kebapta şiş olarak sadece fındık dallarından yapılan çubukları kullandıklarını vurgulayan Karaca, şunları kaydetti:

"Fındık çubuğundan yaptığımız şişlerdeki aroma, ete farklı bir lezzet katıyor. Muhat kebabını genelde sosyal etkinliklerimizde birlik, beraberlik içerisinde, düğünlerimizde veya yayla şenliklerimizde, yaylalara çıktığımızda yaparız. Eş, dost, akraba, arkadaşlarla da olur. Etkinliklerde en fazla önem verdiğimiz şey, Muhat kebabımızdır. Tokat kebabıyla Muhat kebabı arasındaki fark, etle patlıcanı ayrı pişiririz. Etle patlıcanın aynı sürede pişmesi uygun olmaz. Eti ya sertleştirir ya da yanmasına neden olur. O yüzden bunları ayrı pişiririz."