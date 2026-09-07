Formasını giydi tezgah başına geçti. 14 yaşındaki Azra harçlığını böyle çıkarıyor

Yaptığı işleri anlatan Azra Eroğlu, “Küçükken babamın manavı vardı. Manavdayken de yardıma gelip çalışmayı seviyordum. Şimdiyse babam manavı bıraktı, pazara geçiş yaptı. Pazarda babama yardım ederek harçlığımı çıkarıyorum, hoşuma gidiyor.” dedi.

Sabahları arabadaki ürünleri indiren babasına yardım ettiğini belirten Eroğlu, "Sonrasında babamla birlikte tezgahı açıyoruz. Salataları ve domatesleri diziyorum, ürünleri satmak için tezgah başına geçiyorum, akşam da arta kalan ürünleri topluyorum." şeklinde konuştu.