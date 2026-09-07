Formasını giydi tezgah başına geçti. 14 yaşındaki Azra harçlığını böyle çıkarıyor
07.09.2026 10:25
Son Güncelleme: 07.09.2026 10:26
Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Azra Eroğlu, pazar tezgahı başında hem babasına yardım ediyor hem de harçlığını çıkarıyor.
Eskişehir'de yaşayan 14 yaşındaki Azra Eroğlu, okuldan geriye kalan zamanlarında pazarcılık yapan babasına yardım ediyor.
Yaz tatilinin büyük bir bölümünü tezgah başında geçiren Eroğlu, hem bahçede ürün topluyor hem de pazarda satış yapıyor. Üzerine giydiği Eskişehirspor forması ile tezgahta duran Eroğlu, müşterilerin ilgisini çekiyor.
Yaptığı işleri anlatan Azra Eroğlu, “Küçükken babamın manavı vardı. Manavdayken de yardıma gelip çalışmayı seviyordum. Şimdiyse babam manavı bıraktı, pazara geçiş yaptı. Pazarda babama yardım ederek harçlığımı çıkarıyorum, hoşuma gidiyor.” dedi.
Sabahları arabadaki ürünleri indiren babasına yardım ettiğini belirten Eroğlu, "Sonrasında babamla birlikte tezgahı açıyoruz. Salataları ve domatesleri diziyorum, ürünleri satmak için tezgah başına geçiyorum, akşam da arta kalan ürünleri topluyorum." şeklinde konuştu.
"BABAMA YARDIM ETMEKTEN KEYİF ALIYORUM"
Müşterilerle iyi anlaştığını ifade eden Eroğlu, "Beni tezgah başında gören vatandaşlar hayrete düşüyorlar. Babama yardım etmekten keyif alıyorum ve severek yapıyorum. Bazı müşterilerle uğraşmak zor olabiliyor. Sadece tezgah başında değil, aynı zamanda ürünlerin toplanması ve bahçe işleri zor olabiliyor." dedi.
ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYOR
Gelecekte yapmak istediği mesleğe değinen Eroğlu, “Babama yardım ederek esnaflığı ve kısa yoldan hesap yapmayı öğreniyorum. Şu anda meslek lisesini seçtim ve orada çocuk gelişimi bölümünü seçerek, nasip olursa kreş öğretmeni olmayı istiyorum. Pazarcılığa yönelmek istemiyorum. Pazarcılığın sonunun çok iyiye gideceğini düşünmüyorum.” dedi.