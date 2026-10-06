Funda Arar günümüz şarkılarıyla ilgili konuştu. "Sözler kısaldı ve nakaratla başlıyor"

Müzik sektörüne girmenin ve var olmanın o kadar kolay olmadığını söyleyen Funda Arar , “Bir kere senelerce eğitim alıyorsun. Çok çalışıyorsun, bir şarkının sözünü yazmak bazen bir sene sürüyor. Ya da bir şarkı yazıyorsun onu beste haline getirmek aylar sürüyor. E tabi bunlar kaygı, tansiyon problemleri, anksiyetelere sebep oluyor. İlk çıktığın günler kendini kabul ettirene kadar uğraşıyorsun, bir yere gelene kadar zorluklar yaşıyorsun” dedi.

51 yaşındaki Arar, sözlerine “İnsanların ima ettiği tuzu kuruluk da dışarıda gördükleri, sahnede gördükleri bambaşka bir şey. Ama arkada oraya gelene kadar neler yaşanmış kimse bilemiyor tabi ki...” diye devam etti.