Funda Arar günümüz şarkılarıyla ilgili konuştu. "Sözler kısaldı ve nakaratla başlıyor"
06.10.2026 16:36
Son Güncelleme: 06.10.2026 16:47
Şarkıcı Funda Arar, “Bambaşka Sohbetler”e konuk oldu. Kariyer inşa etmenin kolay olmadığını belirten Arar, müzik sektörünün yıllar içerisinde değişmesiyle alakalı da konuştu.
Son olarak Tüm Şehir Duydu albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Funda Arar, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Programda müzik sektörüyle alakalı konuşan Funda Arar, mutlu olduğu işi mutlu olduğu şekilde yapmaya çalıştığını vurguladı.
"SEKTÖRDE BİR YERLERE GELENE KADAR ZORLUKLAR YAŞIYORSUN"
Müzik sektörüne girmenin ve var olmanın o kadar kolay olmadığını söyleyen Funda Arar, “Bir kere senelerce eğitim alıyorsun. Çok çalışıyorsun, bir şarkının sözünü yazmak bazen bir sene sürüyor. Ya da bir şarkı yazıyorsun onu beste haline getirmek aylar sürüyor. E tabi bunlar kaygı, tansiyon problemleri, anksiyetelere sebep oluyor. İlk çıktığın günler kendini kabul ettirene kadar uğraşıyorsun, bir yere gelene kadar zorluklar yaşıyorsun” dedi.
51 yaşındaki Arar, sözlerine “İnsanların ima ettiği tuzu kuruluk da dışarıda gördükleri, sahnede gördükleri bambaşka bir şey. Ama arkada oraya gelene kadar neler yaşanmış kimse bilemiyor tabi ki...” diye devam etti.
"ZAMANA AYAK UYDURMAK GEREKİYOR"
Müzik sektörünün yıllar içinde değişmesiyle alakalı da konuşan Funda Arar, “Mesela şarkı süreleri kısaldı. Çünkü her şey kısaldı, nedense dizi süreleri uzuyor ama, onlar kısalmıyor bir türlü” dedi.
Şarkıların artık nakaratla başladığını da söyleyen şarkıcı, “Önce nakarat söyleniyor. Sosyal medyada o birkaç saniyede seyrettirdin seyrettirdin, sonra tık geçiyor seni. Geçmiş olsun. öyle bir durum var. Kısa olsun isteniyor şarkılar. Radyolar da uzun şarkı çalmak istemiyorlar. Çünkü kanal değişiyor hemen. Dinleyicilerin de isteği bu yönde, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Zamana ayak uydurmak gerektiğini belirten Funda Arar, “Yaptığımız işin sanatlı olmasına özen gösteriyoruz ama popüler kültür içerisinde de olduğumuz için ortak bir yol bulmak durumundayız. Ama ben tabi ki mutlu olduğum işi mutlu olduğum gibi yapmak zorundayım. Yoksa çok keyifsiz olur” dedi.