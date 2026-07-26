Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: "Böyle bir şeye cesaret edemez" dedim
26.07.2026 13:32
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü sanatçı Funda Arar, Ahbap Derneği soruşturması ve bu soruşturmada tutuklanan Haluk Levent hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Bir YouTube kanalına konuk olan Funda Arar, Haluk Levent için "Geçmişi, hikayesi bilinen bir isim. Camiada ne olduğunu biliniyordu, bana çok inandırıcı gelmemişti." dedi.
"ÇOK YAZIK"
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi zamanı yardımlarını kendi yaptığını anlatan ünlü şarkıcı, "Bu kadar insan para yatırıyor, herhalde 'böyle bir şeye cesaret edilmez' dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından bu kadar insan mağdur durumdayken bu da yapılmaz diye düşünüyor insan. Çok yazık." şeklinde konuştu.
"BERBAT BİR BAĞIMLILIK"
Levent'in kumar problemi olduğunu söyleyen Funda Arar, "Allah kimse başına vermesin bütün alışkanlıklardan berbat bir bağımlık. Onu kolay kolay kimse bırakamıyor." ifadelerini kullandı.