Furkan Kızılay'dan "motosiklete çarptı" iddialarına yanıt
27.10.2026 13:38
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Furkan Kızılay'ın arabayla motoksilete çarptığı iddia edildi. Kızılay konuyla ilgili açıklama yaptı.
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın başrolleri paylaştığı Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan ve dizide Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, bir süre önce İstanbul'dan taşındı. Gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, eşiyle birlikte Sakarya'ya taşındı.
Sapanca'ya yerleşen oyuncu, dün otomobiliyle bir motoksiklete çarptığı ve olay sonrası motosikletlinin yardımına koştuğu haberleriyle gündem oldu.
Ancak gerçeğin bu olmadığı ortaya çıktı. Hakkındaki haberlere yanıt veren 35 yaşındaki Kızılay, olayın kaza olmadığını ve motosikletliye yardım ettiğini anlattı.
"YARDIM ETMEK İÇİN OLAY YERİNE GİTTİM"
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Furkan Kızılay, "Olay beş metre ötemde yaşandı. Genç arkadaşımız panikleyip fren yapınca düştü. Ben de yardım etmek için olay yerine gittim. Geçmiş olsun arkadaşımıza da." ifadelerini kullandı.