Furkan Kızılay'dan "motosiklete çarptı" iddialarına yanıt

Sapanca'ya yerleşen oyuncu, dün otomobiliyle bir motoksiklete çarptığı ve olay sonrası motosikletlinin yardımına koştuğu haberleriyle gündem oldu.

Ancak gerçeğin bu olmadığı ortaya çıktı. Hakkındaki haberlere yanıt veren 35 yaşındaki Kızılay, olayın kaza olmadığını ve motosikletliye yardım ettiğini anlattı.