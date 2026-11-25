Batrakov'un favori yemeklerinden patates zapekanka; patates püresi, kıyma, soğan, tereyağı, yumurta ve süt kullanılarak hazırlanıyor.

Öte yandan Aleksey Batrakov'un eşi, Rus bir spor sitesine yaptığı açıklamada yemek yapsa da çok sık mutfağa girmediğini ve eşi için yemek hazırladığını söylemişti.