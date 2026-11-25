Galatasaray'ın Rus yıldızı Batrakov'un ev sevdiği yemek. Kayınvalidesini Türkiye'ye çağırmış
25.11.2026 12:13
Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, çok özlediği geleneksel yemekle gündeme geldi. Bu yemeği hazırlamakta zorlanan eşi, çareyi annesini İstanbul'a çağırmakta buldu.
Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov, futbol kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor. İlk kez Rusya dışına çıkarak Galatasaray'a imza atan 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'daki yeni hayatına alışmaya çalışıyor.
Batrakov'un Türkiye'ye geldikten sonra Rus mutfağının geleneksel ev yemeklerinden biri olan patates zapekankayı özlediği iddia edildi.
KAYINVALİDESİ AYDA BİR İSTANBUL'A GELİYOR
Genç futbolcunun eşi Irina, Rus basınına konuştu ve Batrakov'un isteği üzerine zapekanka yapmayı sık sık denediğini ancak eşinin sevdiği kıvamı yakalayamadığını anlattı.
Sabah'ın haberine göre; Batrakov'un eşi Irina, son çare olarak annesini İstanbul'a çağırdı. Kayınvalidesinin hazırladığı yemeği beğenen futbolcu, hasretini çektiği lezzete kavuştu.
Rus yıldızın sevdiği yemek için kayınvalidesinin ayda bir İstanbul'a gelerek bu yemeği pişirdiği öne sürüldü.
Batrakov'un favori yemeklerinden patates zapekanka; patates püresi, kıyma, soğan, tereyağı, yumurta ve süt kullanılarak hazırlanıyor.
Öte yandan Aleksey Batrakov'un eşi, Rus bir spor sitesine yaptığı açıklamada yemek yapsa da çok sık mutfağa girmediğini ve eşi için yemek hazırladığını söylemişti.