Game of Thrones yıldızının büyüdüğü şato satılıyor. Fiyatı 1,5 milyon dolar

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin yıldızı Rose Leslie'nin ailesine ait 16. yüzyıldan kalma tarihi İskoç şatosu gayrimenkul piyasasına girdi.

Mansion Global internet sitesinin haberine göre, Aberdeenshire bölgesinde 4,45 hektarlık bir arazi üzerinde yükselen Lickleyhead adlı dört katlı konak için 1,15 milyon sterlin (yaklaşık 1,54 milyon dolar) satış bedeli belirlendi.

Bir dönem herkesin dilinde olan ve yaklaşık 511 metrekarelik kullanım alanına sahip tarihi şatoda sekiz yatak odası, oturma ve yemek alanlarına bölünmüş bir ana salon, özel bir şapel ve modern bir mutfak yer alıyor.