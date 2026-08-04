Game of Thrones yıldızının büyüdüğü şato satılıyor. Fiyatı 1,5 milyon dolar
04.08.2026 12:01
Game of Thrones dizisinin yıldızı Rose Leslie'nin ailesine ait 16. yüzyıldan kalma tarihi İskoç şatosu Lickleyhead satışa çıkarıldı. Aberdeenshire bölgesinde 4,45 hektarlık arazi üzerine kurulu olan dört katlı tarihi mülk için 1,15 milyon sterlin (yaklaşık 1,54 milyon dolar) isteniyor.
Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin yıldızı Rose Leslie'nin ailesine ait 16. yüzyıldan kalma tarihi İskoç şatosu gayrimenkul piyasasına girdi.
Mansion Global internet sitesinin haberine göre, Aberdeenshire bölgesinde 4,45 hektarlık bir arazi üzerinde yükselen Lickleyhead adlı dört katlı konak için 1,15 milyon sterlin (yaklaşık 1,54 milyon dolar) satış bedeli belirlendi.
Bir dönem herkesin dilinde olan ve yaklaşık 511 metrekarelik kullanım alanına sahip tarihi şatoda sekiz yatak odası, oturma ve yemek alanlarına bölünmüş bir ana salon, özel bir şapel ve modern bir mutfak yer alıyor.
Mülkün sınırları içinde ayrıca üç yatak odalı bağımsız bir kulübe ile yaklaşık 1,2 hektarlık bir bahçe mevcut.
Binaların en eski bölümü 1580 yılına tarihlenirken, ana yapılaşmanın büyük bölümü 17. yüzyılda tamamlandı.
Tarihi dokusunu günümüze kadar koruyan yapıda taştan spiral merdivenler, ahşap kirişli tavanlar, ahşap kaplama duvarlar ve dekoratif şömineler dikkat çekiyor.
Tarihi geçmişi 13. yüzyıldan itibaren aralıklarla bağlı kaldığı Leslie klanıyla özdeşleşen şato, son yıllarda el değiştirdi.
Press and Journal gazetesinin 2019 yılındaki haberine göre, mülk ünlü oyuncunun babası Sebastian Leslie'den haciz yoluyla alınarak mevcut sahibine 650 bin sterlin (yaklaşık 871 bin dolar) karşılığında satıldı.
Birkaç yılın ardından yeniden piyasaya sürülen mülkün satış ilanını gayrimenkul acentesi Savills temmuz ayının sonunda yayımladı.
Game of Thrones dizisinde Ygritte karakterini canlandıran Rose Leslie, çocukluğunun bir bölümünü Lickleyhead Şatosu'nda geçirdi.
Ancak oyuncu için asıl aile evi, yakınlarda bulunan ve dizideki rol arkadaşı aynı zamanda gerçek hayattaki eşi Kit Harington (Jon Snow) ile dünyaevine girdiği daha eski olan Wardhill Şatosu oldu.
Ünlü oyuncu, 1922 yılında Arbuthnot-Leslie ailesinin bir temsilcisiyle evlenmesinin ardından şatonun babası tarafından kendisine hediye edildiği María de Landa y Escandón'un torununun kızı konumunda.
Mansion Global tarafından aktarılan bilgilere göre, tarihi mülk günümüzde kır tatil evi olarak ticari amaçla işletiliyor.
Her biri özgün bir tasarıma ve özel isimlere sahip olan sekiz yatak odası arasında kişisel girişi bulunan müstakil "Lord Suite"in yanı sıra, farklı dönemlerde şatoya sahip olan klanların adlarını taşıyan "Duff" ve "Bartholf" odaları yer alıyor.
Öte yandan geçen ay 16. yüzyıldan kalma bir diğer İskoç yapısı olan Allardyce Şatosu'nun da Londra merkezindeki ortalama bir daire fiyatının yarı fiyatına, yani 1,2 milyon dolara satışa çıkarıldığı bildirilmişti.