Gece müzeciliğinde yeni sezon. Patara Antik Kenti ışıklarla aydınlatıldı
12.06.2026 13:03
Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Patara Antik Kenti'nde gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulamasıyla ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor.
Patara Antik Kenti, gece müzeciliği kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu sezon da yeniden ışıklandırıldı. Işıklarla aydınlatılan antik kent, ziyaretçilere gece saatlerinde de kapılarını açtı.
Roma İmparatoru Nero tarafından yaptırılan ve doğal afet sonucu yıkılan Patara Deniz Feneri'nde 5 yıl süren restorasyon çalışmaları da tamamlandı.
Yaklaşık 2 bin yıllık deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmaların ardından, yaklaşık 26 metre yüksekliğindeki yapı yeniden ışıklandırıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin de gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının birkaç yıldır yürüttüğü çok önemli projelerden biri olduğunu belirtti.
Şahin, "Biliyorsunuz, bu bölge çok sıcak bir bölge ve antik kentlerin gündüz ziyareti yaz aylarında pek mümkün olmuyor. Gece müzeciliği de buna imkan sağlayan bir uygulama olarak düşünüldü ve çok da ilgi gördü" dedi.
"DÜNYAYA DEMOKRASİYİ ÖĞRETEN TOPRAKLARDAYIZ"
Patara'nın Antalya'da gece müzeciliği yapılan 4 antik kentten biri olduğunu ifade eden ve Side, Phaselis, Aspendos antik kentlerinde de büyük talep olduğunu anlatan Şahin, “Hepsi çok başarılı örnekler” dedi.
Patara Deniz Feneri''yle alakalı da konuşan Şahin, “Antik dünyada çok önemli olan ve antik metinlerde de detaylarıyla anlatılan bir fener. Biz bu feneri, orijinal taşlarıyla ve orijinal tanımları üzerinden inşa ettik” şeklinde konuştu.
Patara'nın çok özel bir yer olduğuna dikkati çeken Şahin, “Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş mantığını aldığı anayasal demokrasinin ilk örneklerinden biri burada ortaya çıkmış. Şu anda Meclis Binası'nın önünde duruyoruz. Burada şehir devletlerinin temsilcileri, tıpkı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda olduğu gibi temsil edilirmiş. Dünyaya demokrasiyi öğreten topraklardayız” ifadelerini kullandı.
PATARA, MEDENİYETLER BEŞİĞİ OLARAK NİTELENDİRİLİYOR
MÖ 1. yüzyılın ortalarında 23 kentten oluşan Likya Birliği'nin başkenti olarak bilinen Patara, birçok medeniyetten izler taşıması nedeniyle "medeniyetler beşiği" olarak da nitelendiriliyor.
Likya Birliği Meclis Binası, tarihi deniz feneri, antik tiyatrosu, İmparator Nero tarafından yaptırılan hamamı, yol kılavuz anıtı, kiliseleri ve su kemerleriyle dikkati çeken antik kentin simge yapıları arasında, 19 metre uzunluğa ve 10 metre yüksekliğe sahip Kent Kapısı da yer alıyor.
Büyüklüğüyle kentin ihtişamını yansıtan Kent Kapısı'nın o dönemde farklı bir işleve de sahip olduğu tespit edildi. Kentte MS 1. yüzyılda inşa edilen su yollarının son halkasını oluşturan yapının üzerine kurşun borularla çıkarılan suyun, bir yarıktan akıtılarak ortadaki kemerin üzerindeki havuza ulaştığı ve burada su perdesi oluşturduğu belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi ve Patara Kazıları Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aktaş'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, kent kapısındaki tarihi su sistemi yeniden işler hale getirilerek ilk kez su salımı gerçekleştirildi.