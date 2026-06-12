Gece müzeciliğinde yeni sezon. Patara Antik Kenti ışıklarla aydınlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin de gece müzeciliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığının birkaç yıldır yürüttüğü çok önemli projelerden biri olduğunu belirtti.

Şahin, "Biliyorsunuz, bu bölge çok sıcak bir bölge ve antik kentlerin gündüz ziyareti yaz aylarında pek mümkün olmuyor. Gece müzeciliği de buna imkan sağlayan bir uygulama olarak düşünüldü ve çok da ilgi gördü" dedi.