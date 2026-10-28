Geçen hafta oğlunu kaybetmişti. Cem Akaş yaşamını yitirdi

Cem Akaş oğlunun cenaze töreninde "Farkında bile olmuyoruz yanıbaşımızda sapa sağlam bir genç… Bizim farkındalığımız biraz daha artmış olsa şu an yaşıyor olacaktı. Ben 5 yıldır kanser tedavisi görüyorum ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama kalan zamanımı bu lanet şeyle uğraşmak için ayıracağım” demişti.