Geçen hafta oğlunu kaybetmişti. Cem Akaş yaşamını yitirdi
28.10.2026 11:49
Son Güncelleme: 28.10.2026 12:04
19 yaşındaki oğlu Can Akaş'ı geçen hafta toprağa veren ve bir süredir kanser tedavisi gören Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş ile Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğlu Can Akaş, 22 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Can Akaş'ın ailesi, oğullarının elektronik sigara nedeniyle vefat ettiğini iddia ederek uyarılarda bulunmuştu.
Kendisi de uzun süredir kanser tedavisi gören ve evlat acısıyla sarsılan Cem Akaş, yaşamını yitirdi.
Hastalığının son evresinde olan ve oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta kalan Cem Akaş, 58 yaşında hayatını kaybetti.
Can Yayınları, acı haberi şu sözlerle duyurdu:
"Değerli çalışma arkadaşımız, dostumuz, Genel Yayın Yönetmenimiz; yazar, editör ve çevirmen Cem Akaş’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."
"NE KADAR ÖMRÜM VAR BİLMİYORUM" DEMİŞTİ
Cem Akaş oğlunun cenaze töreninde "Farkında bile olmuyoruz yanıbaşımızda sapa sağlam bir genç… Bizim farkındalığımız biraz daha artmış olsa şu an yaşıyor olacaktı. Ben 5 yıldır kanser tedavisi görüyorum ne kadar ömrüm var bilmiyorum ama kalan zamanımı bu lanet şeyle uğraşmak için ayıracağım” demişti.