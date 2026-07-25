Geçen sene tek damla su yoktu. O halinden eser kalmadı, gürül gürül akıyor
25.07.2026 11:04
Geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Cehennem Deresi, bu seneki yağışlar ve eriyen karlarla yeniden coşkuyla akmaya başladı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi Alan Yaylası'nda yer Cehennem Deresi, geçen sene kuraklık sebebiyle kurumuştu.
Bu yılın başlarında yağışların etkili olmasıyla Hatay'daki, su kaynakları tamamı bu yıl çok yağış aldı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarla birlikte Cehennem Deresi de gürül gürül akmaya başladı.
Yaz aylarına kadar gür akan Cehennem Deresi, yaz aylarından itibaren sular çekilmesiyle akış gücü azalıyor. Yüksek kayalıklarıyla dikkat çeken derede bu yıl ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bu yılki bol bereketli yağışlarla birlikte yüksek kayalıklar arasında olan ve tarihi bilinmeyen Cehennem Deresi'nin gür şekilde aktığını ifade eden Muhammet Köse, “Yüksek kesimlerdeki karın erimesi sonucunda oluşan bir şelale. Aynı zamanda turizmin gözdesi haline geliyor. Bu yıl açıkçası yine bu kadar bereketli beklemiyorduk ama geçen yıl çok kurak geçti. Bu yıl çok güzel bir yağış oldu” dedi.