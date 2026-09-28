Giorgio Armani'den 1 yıl sonra. Armani 'evrim' temasıyla geri döndü

Moda dünyasına kattığı yeniliklerle efsaneleşen tasarımcı Giorgio Armani, 4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybetti.

Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani, tasarımcı yeteneğini iş insani zekasıyla birleştirdi. Şirketi Armani Grup, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.

Armani, ölümünden önce sağlık sorunları nedeniyle Milano Erkek Moda Haftası'nda grubunun defilelerine katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu, kariyerinde ilk kez bir podyum etkinliğini kaçırması oldu.

“Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak bilinen tasarımcı, koleksiyonunun her ayrıntısını ve reklamdan, mankenlerin podyuma çıkarken saçlarını düzeltmeye kadar, işinin her yönünü denetlemesiyle tanınıyordu.