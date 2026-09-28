Giorgio Armani'den 1 yıl sonra. Armani 'evrim' temasıyla geri döndü
28.09.2026 04:55
Son Güncelleme: 28.09.2026 05:05
İtalyan lüks moda devi Armani, kurucusu Giorgio Armani'nin ölümünden bir yıl sonra yeni koleksiyonunu tanıttı. Tasarımcı Silvana Armani, amcasına saygı duruşunun yanı sıra "değişim" vurgusu yaptı.
Kurucusu Giorgio Armani'nin hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra İtalyan moda devi Armani "Evolution" (Evrim) adı verilen koleksiyonla podyuma döndü.
Giorgio Armani'nin yeğeni Silvana Armani'nin tasarladığı yeni koleksiyon, fildişi, siyah ve altın tonlarından oluşan renk kombinasyonlarıyla dikkat çekti. Koleksiyonda 1980'lerin vatka modasından ilham alan keskin omuzlu ceketler, diz hizasında pantolonlar, iddialı geometrik formlar ve vücudu saran gece elbiseleri yer aldı.
Milano'daki Teatro Armani'de düzenlenen defileye ilişkin tanıtım notlarında, "Stil, değişmez bir koddan ziyade bir varoluş biçimidir; kişinin kendisine sadık kalırken değişebilme yeteneğidir" ifadeleri kullanıldı.
Marka, "kimliğin evrilebileceğine" dikkat çekerek broş ve kolyelerde kullanılan kelebek figürlerinin de bu değişimi simgelediğini belirtti.
Defilenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada amcası Giorgio Armani'ye ithafla markanın estetik anlayışında sürekliliğe bağlı kalacağını söyleyen Silvana Armani, buna karşın "evrim" için alan yaratacaklarını da söyledi.
Armani, pamuğun koleksiyona dahil edilmesini değişimin örneklerinden biri olarak gösterdi.
Adı lüks, kalite ve zarafetin simgesi olarak anılmaya devam eden Giorgio Armani'nin 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İtalyan moda evi de değişim yaşıyor. Armani'nin vasiyeti gereği şirket hisselerinin ilk etapta yüzde 15'inin dış yatırımcılara satılması planının gündeme gelmesiyle kritik bir döneme giriyor.
Armani CEO'su Giuseppe Marsocci, hisse satışına birden fazla yatırımcının dahil olmasına açık olduklarını belirterek henüz herhangi bir karar alınmadığını söyledi.
Moda dünyasına kattığı yeniliklerle efsaneleşen tasarımcı Giorgio Armani, 4 Eylül 2025'te 91 yaşında hayatını kaybetti.
Modern İtalyan stili ve zarafetin simgesi olarak tanımlanan Armani, tasarımcı yeteneğini iş insani zekasıyla birleştirdi. Şirketi Armani Grup, yılda yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapıyordu.
Armani, ölümünden önce sağlık sorunları nedeniyle Milano Erkek Moda Haftası'nda grubunun defilelerine katılmaktan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu, kariyerinde ilk kez bir podyum etkinliğini kaçırması oldu.
“Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak bilinen tasarımcı, koleksiyonunun her ayrıntısını ve reklamdan, mankenlerin podyuma çıkarken saçlarını düzeltmeye kadar, işinin her yönünü denetlemesiyle tanınıyordu.