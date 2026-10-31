Gizem Örge'den ailesiyle ilgili duygulandıran itiraf. "Annem de babam da sonradan engelli kaldı"
31.10.2026 09:36
Son Güncelleme: 31.10.2026 09:55
Milli voleybolcu Gizem Örge, ailesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Anne va babasının sonradan engelli kaldığını söyleyen Örge, "Ailemin desteği olmadan başaramazdım" dedi.
Filenin Sultanları'nın yıldızlarından voleybolcu Gizem Örge, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Programda ailesinden bahseden Gizem Örge, anne ve babasının genetik bir problemleri olmadığını ikisinin de sonradan engelli kaldığını açıkladı.
"ANNEMİN DE BABAMIN DA GENETİK BİR PROBLEMLERİ YOK"
Anne ve babasının hikayesini anlatan Gizem Örge, “Genetik bir problemleri yok, ikisi de sonradan engelli kaldı. Annem, arkadaşının tam oturacakken altındaki sandalyeyi çekmesiyle engelli kalmış. Bu sebeple de iki kere beyin ameliyatı oldu. İkinci ameliyatı ben 3 yaşındayken oldu ve beni tek koluyla büyüttü” dedi.
Babasının da havale geçirdiğini ve ateşinin düşmediğini belirten Örge, “Sağ kolundan yapılmaması gereken bir iğne yapıyorlar.Sağ tarafı felç kalıyor, ‘zamanla açılır’ diyorlar ama hiç açılmıyor. Ayağı aksıyor ama desteksiz yürüyebiliyor. Fakat sağ kolunu hiç kullanamıyor” diye anlattı.
"Annem bana çocukluğumdan beri ‘Devlete, millete hayırlı bir insan olacaksın’ derdi. Ben de kazandığım başarılarla onun bu duasının gerçek olduğunu görüyorum" diyen Örge, babasının da hakkını ödeyemeceğini şu sözlerle ifade etti:
"Babam beni sürekli antremanlara, maçlara götürdü. Hep de bir şeyler getirirdi, sınıf babası gibiydi. Çok da iyimserdir."
"HERKESİN İMKANI EŞİT DEĞİL BU HAYATTA AMA HERKES SEVGİ VEREBİLİR"
“Herkesin imkanı eşit değil bu hayatta ama herkes sevgi verebilir” diyen Örge, “Ben imkanlar içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim ama ben sevgiyle büyüdüm. O yüzden ne özgüvenimde ne farkındalığımda ne sevgimde bir eksiklik yok. Hayatta zaten bir şeyler için mücadele etmek zorundayız ama günün sonunda insanın içsel mutluluğunu yakalayabilmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki milli voleybolcu "Evet benimki bir başarı hikayesi olabilir ama ailemin desteği olmadan bunu bu şekilde başarmam çok zor olurdu" dedi.