Gizem Örge'den ailesiyle ilgili duygulandıran itiraf. "Annem de babam da sonradan engelli kaldı"

Anne ve babasının hikayesini anlatan Gizem Örge , “Genetik bir problemleri yok, ikisi de sonradan engelli kaldı. Annem, arkadaşının tam oturacakken altındaki sandalyeyi çekmesiyle engelli kalmış. Bu sebeple de iki kere beyin ameliyatı oldu. İkinci ameliyatı ben 3 yaşındayken oldu ve beni tek koluyla büyüttü” dedi.

Babasının da havale geçirdiğini ve ateşinin düşmediğini belirten Örge, “Sağ kolundan yapılmaması gereken bir iğne yapıyorlar.Sağ tarafı felç kalıyor, ‘zamanla açılır’ diyorlar ama hiç açılmıyor. Ayağı aksıyor ama desteksiz yürüyebiliyor. Fakat sağ kolunu hiç kullanamıyor” diye anlattı.