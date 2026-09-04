GO Türkiye'nin yeni mini dizisi, Doğu Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini dünyaya taşıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5.5 milyarı aşan izlenmeye ulaşarak Türkiye’nin turizm değerlerini dünyaya taşımaya devam ediyor.

Bu güçlü iletişim serisinin yeni yapımı “Kalbimin Rotası Karadeniz” ise izleyicileri bu kez Doğu Karadeniz’in eşsiz doğası, kültürü ve yaşamından ilham alan romantik bir yolculuğa çıkarıyor.