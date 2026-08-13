Göbeklitepe'de yeni gelişme. Kuzey kesiminde ilk kazı başladı
13.08.2026 13:19
“Uygarlığın beşiği” olarak anılan verimli ovalara hakim bir plato üzerinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe'nin kuzey kesiminde ilk kazı çalışmaları başladı.
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de kazı çalışmaları sürüyor. Bölgenin kuzey kesiminde de ilk kazı çalışmaları başladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da aklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez başlatılan kazı çalışmalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Ersoy, iki ayrı koruma çatısı altındaki GT1 ve GT2 alanlarında kazıların, A, C ve D yapılarında ise koruma ve sağlamlaştırma uygulamalarının eş zamanlı sürdürüldüğünü açıkladı.
Bakan Ersoy, "Göbeklitepe'de araştırmalarımızı yeni alanlara taşıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, höyüğün kuzey kesimindeki yaklaşık 80'e 70 metrelik alanda ilk kez kazı çalışmalarına başladık. Yüzey taramalarından elde edilen veriler ve jeomanyetik ölçümler, bu bölgede de büyük boyutlarda kamusal yapılar ile dörtgen planlı yapıların ve kulübelerin bulunduğuna işaret ediyor" dedi.
"BU EŞSİZ MİRASI BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA GELECEĞE TAŞIYORUZ"
Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyleyen Ersoy, “Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor” dedi.
Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına önem verildiğini belirten Bakan Ersoy, “C Yapısı'ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı'nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı, sözlerini "Göbeklitepe'nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye sürdürdü.
ÜÇ ALANDA EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA
Kuzey kesimindeki ilk kazıların yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarındaki araştırmalar da eş zamanlı olarak devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılarda Göbeklitepe’nin 2'nci evresine, milattan önce 8 binli yıllara tarihlenen dörtgen planlı yapılar açığa çıkarıldı.
Kazı çalışmalarının yanı sıra Göbeklitepe’deki kazılara restorasyon ve koruma çalışmaları da eşlik ediyor.