Göbeklitepe'de yeni gelişme. Kuzey kesiminde ilk kazı başladı

Yeni kazı alanının yanı sıra GT1 ve GT2 alanlarında da çalışmaların eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü söyleyen Ersoy, “Şimdiye kadar açığa çıkardığımız yapılar, Göbeklitepe’nin bilinmeyenlerine ilişkin yeni veriler sunuyor” dedi.

Kazılarla birlikte koruma çalışmalarına önem verildiğini belirten Bakan Ersoy, “C Yapısı'ndaki dikilitaşın yüzeyine ait son parçaları yerine yerleştirirken D Yapısı'nın duvarlarını ve merkezindeki iki dikilitaşın zemin bağlantılarını güçlendirdik. Dikilitaşları sarsıntılara karşı çelik halatlarla daha güvenli hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı, sözlerini "Göbeklitepe'nin farklı noktalarında kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını eş zamanlı yürüterek bu eşsiz mirası bütüncül bir yaklaşımla geleceğe taşıyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye sürdürdü.