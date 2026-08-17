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Gökkuşağı Tepeleri olarak biliniyor. 10 milyon yıllık geçmişe sahip

17.08.2026 13:15

İHA

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ve halk arasında "Gökkuşağı Tepeleri" olarak bilinen Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımındaki manzarasıyla dikkat çekti.

Gökkuşağı Tepeleri olarak biliniyor. 10 milyon yıllık geçmişe sahip
IHA

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yaklaşık 10 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan ve renkli toprak yapısıyla dikkat çeken Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımı saatlerinde masalsı görüntülere sahne oldu.

 

Mimarisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının odak noktası haline gelen tepeler, gün batımında adeta görsel bir şölen sundu.

Gökkuşağı Tepeleri olarak biliniyor. 10 milyon yıllık geçmişe sahip 1
IHA

Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki farklı mineral katmanlarının batan güneşin süzülen ışıklarıyla buluşması, alana adeta doğal bir tablo havası kattı. Batan güneşin tepelerin keskin girintilerine düştüğü anlarda ortaya çıkan ışık, izleyenleri gökyüzünden eşsiz bir görsel yolculuğa çıkardı.

2019 YILINDA TESCİL EDİLDİ 2
IHA

2019 YILINDA TESCİL EDİLDİ

2019 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek koruma altına alınan Kız Tepesi, hem jeolojik yapısı hem de sunduğu panoramik manzaralarla bölge turizmine ve görsel sanatlara hizmet etmeye devam ediyor.