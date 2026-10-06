Göksel Arsoy’un bilinmeyen hikayesi. Pilot olmak istedi, Yeşilçam’ın “Altın Çocuk”u oldu

Öte yandan Göksel Arsoy'un vefatı sonrası ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Derin bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Türkan Şoray, "Sinemaya ilk girdiğim yıllarda, beni hiç kimse tanımıyorken, Göksel Arsoy çok şöhretliydi. İkinci veya üçüncü filmimi onunla çevirme şansına sahip oldum. Onunla çevirdiğimiz 'Aşk Rüzgârları' filminde, seyirci ismimi bilmediği için "kara kız, kara kız" demeye başlamıştı. Benim yavaş yavaş tanınmamda, bu filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Onun için benim sinema kariyerim de Göksel Arsoy’un yeri ayrıdır. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Türk Sineması tarihinde her zaman yaşayacak" dedi.

Ediz Hun: Değerli sanatçı kardeşim Göksel Arsoy'un vefatından büyük üzüntü duyuyorum. Kendisi 60'lı yılların başında Belgin Doruk'la, daha sonraları Filiz Akın'la çevirdiği filmlerle Türk sinemasının altın çağını başlatmış bir aktördür. Sinemamızın gelişip kalkınmasına çok büyük katkıları olan bir sanatçıdır. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Nurlar içinde olsun.

Ajda Pekkan da Arsoy ile bir fotoğrafını paylaşıp “Göksel Arsoy'un vefatıyla Türk Sineması çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Onunla aynı dönemi, aynı sahneleri ve o güzel yılları paylaşmış olmak benim için çok kıymetliydi. Ardında unutulmayacak filmler, güzel anılar ve iz bırakan bir sanat mirası bıraktı. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre: Çok değerli Göksel Arsoy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Işıklar içinde uyu.

Hülya Koçyiğit de "Sinemamızın "Altın Çocuğu", zarafeti, beyefendiliği ve unutulmaz filmleriyle Yeşilçam'ın en kıymetli isimlerinden sevgili Göksel Arsoy'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar boyunca aynı sinema dünyasının içinde nice güzel anıyı, dostluğu ve heyecanı paylaştık. Seni daima sevgiyle, güzel hatıralarla anacağım. Kıymetli ailesine, sevenlerine ve tüm sinema camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın cennet olsun sevgili Göksel... Seni hep o güzel gülüşünle hatırlayacağım" dedi.