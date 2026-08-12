Gökyüzünde üçlü şölen: Tutulma, meteor yağmuru ve altı gezegen

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş'in arasına girerek Güneş diskini tamamen örtmesiyle gerçekleşecek.

NASA'ya göre tam tutulma hattı kuzey Rusya'dan başlayarak Grönland, İzlanda ve Atlantik üzerinden ilerleyecek; ardından İspanya'yı ve Portekiz'in küçük bir bölümünü geçecek. Tutulmanın tam evresi bazı bölgelerde 2 dakika 18 saniyeye kadar sürecek.

İspanya için tutulmanın ayrı bir önemi bulunuyor. Ülkenin ana karasında bir asrı aşkın sürenin ardından ilk kez tam Güneş tutulması izlenebilecek. İspanya'daki tutulma gün batımına yakın gerçekleşeceği için Güneş ufka yaklaşırken tamamen kararacak.

Tam tutulma hattının dışında kalan Avrupa'nın önemli bir bölümünde, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde ve Kuzeybatı Afrika'da ise Güneş'in yalnızca bir kısmı Ay tarafından örtülecek.

TÜRKİYE'DEN GÜNEŞ TUTULMASI GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek.

Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de parçalı olarak gerçekleşecek.

Türkiye'deki gökyüzü meraklıları tutulmayı internet üzerinden canlı takip edebilecek. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), İspanya ve tutulma hattındaki farklı noktalardan canlı yayın yapacak.