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GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar

30.07.2026 14:36

Tuğba Öztürk

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Gora serisinin devam halkası GORA 4 GORA için bekleyiş sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi setinden yeni kareleri Cem Yılmaz, takipçileriyle paylaştı.

GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar
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Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA, dijital bir platformda yayınlanacak.

 

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor.

GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar 1
Sosyal Medya

Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu fotoğraflara yenilerini ekledi. Komedyenin paylaştığı karelerde Bige Önal, Bora Akkaş, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer aldı.

GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar 2
Sosyal Medya

Kendisinin de yönetmen koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına “Beşinci hafta aksiyon” notunu düştü.

GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar 3
Sosyal Medya

GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.