GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar
30.07.2026 14:36
Gora serisinin devam halkası GORA 4 GORA için bekleyiş sürüyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi setinden yeni kareleri Cem Yılmaz, takipçileriyle paylaştı.
Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA, dijital bir platformda yayınlanacak.
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor.
Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu fotoğraflara yenilerini ekledi. Komedyenin paylaştığı karelerde Bige Önal, Bora Akkaş, Uraz Kaygılaroğlu gibi isimler yer aldı.
Kendisinin de yönetmen koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, paylaşımına “Beşinci hafta aksiyon” notunu düştü.
GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.