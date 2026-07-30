GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Cem Yılmaz'dan yeni fotoğraflar

Cem Yılmaz 'ın hem yazıp hem yönettiği GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA, dijital bir platformda yayınlanacak.

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA 'nın çekimleri sürüyor.