"Görmeden ölmeyin" deniyor. 798 yıllık tarihi yapı, taş işçiliğiyle dikkat çekiyor

Eserin ziyaretçi akınına uğradığını belirten ve burayı insanların görmesinin başta kendisini mutlu ettiğini belirten Ayan, "Çünkü bu eser hak ettiği değeri gördü. Bizden sonraki nesillere hak ettiği şekilde de bırakılacaktır. Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir" dedi.

Ankara'dan gelen bir vatandaş ise “Beni en çok etkileyen kısım, dışının bu kadar işlemeli, içinin çok sade tutulmuş olması. İşlemeleri, caminin iç kısmı çok dikkat çekici. Sivas'a mutlaka gelin ama Divriği'ye gelmeye üşenmeyin, kesinlikle görmeye değer bir yer” şeklinde konuştu.