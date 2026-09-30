"Görmeden ölmeyin" deniyor. 798 yıllık tarihi yapı, taş işçiliğiyle dikkat çekiyor
30.09.2026 15:21
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 798 yıllık tarihi yapı, "Görmeden ölmeyin" sloganıyla tanıtılıyor.
Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Cami, ülkenin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Dokuz yıl süren tarihindeki en kapsamlı restorasyonun ardından 2024'te ibadete ve ziyarete açılan 798 yıllık Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.
"BU ESERİ ANLATMAK BANA HUZUR VERİYOR"
Divriği Ulu Camii İmam Hatibi ve gönüllü mihmandarlığını yapan Nail Ayan, burada görev yapmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Kendini bu esere gönüllü hizmet etmeye ve mihmandarlık yapmaya adadığını belirten Ayan, gelen ziyaretçilerin boş gitmelerine gönlünün razı olmadığını “Bu eseri anlatmak bana huzur ve mutluluk veriyor. İnsanların bu eseri dinledikten sonra gözlerindeki o mutluluğu, buradan ayrılırken ki mutluluğunu görmek benim için çok onur verici” diye anlattı.
"GELEN HAYRAN KALIYOR"
Restorasyonun ardından ziyaretçi sayısının artarak devam ettiğini vurgulayan Ayan, "Buraya gelmek isteyenlere, 'Görmeden ölmeyin, görmeden ölmeyelim, gördükten sonra da Rabbim hayırlı ömürler versin' diyoruz. Ziyaretçilerimiz bu eseri gelip gördükten sonra hayranlıklarını gizleyemiyor, 'Türkiye'mizde, dünyamızda, Sivas'ımızda, Divriği'mizde böyle bir eserin olduğunu bilmiyorduk. Öğrendikten sonra burayı ziyaret etmeye niyet ettik ve geldiğimize değdi. Böyle bir eser için ecdadımızla ne kadar gurur duysak az' diyorlar. Bunları sıkça duymaktayız" ifadelerini kullandı.
"BU ESER BAŞLI BAŞINA BİR ANSİKLOPEDİDİR"
Eserin ziyaretçi akınına uğradığını belirten ve burayı insanların görmesinin başta kendisini mutlu ettiğini belirten Ayan, "Çünkü bu eser hak ettiği değeri gördü. Bizden sonraki nesillere hak ettiği şekilde de bırakılacaktır. Bu öyle bir eser ki başlı başına bir ansiklopedidir" dedi.
Ankara'dan gelen bir vatandaş ise “Beni en çok etkileyen kısım, dışının bu kadar işlemeli, içinin çok sade tutulmuş olması. İşlemeleri, caminin iç kısmı çok dikkat çekici. Sivas'a mutlaka gelin ama Divriği'ye gelmeye üşenmeyin, kesinlikle görmeye değer bir yer” şeklinde konuştu.