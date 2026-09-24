GTA 6’nın 400 dolarlık koleksiyon kutusu tanıtıldı

Rockstar’ın GTA 6 için aldığı bir başka dikkat çekici karar ise fiziksel sürümle ilgili.

Şirket, mağazalarda satılacak fiziksel kutunun içinde oyun diski bulunmayacağını, bunun yerine GTA 6’yı indirmek için kullanılacak bir kod verileceğini açıkladı.

Kodlu fiziksel sürüm 12 Kasım’dan itibaren satışa çıkacak ve oyuncular oyunu çıkıştan önce yükleyebilecek. GTA 6 ise 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayımlanacak.

VICE CITY YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR

GTA 6, seriyi uzun yıllar sonra yeniden Vice City bölgesine taşıyor. Hikayenin merkezinde Jason ve Lucia bulunurken oyun, Florida’dan esinlenen kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor.

Rockstar, oyun dünyasını yalnızca GTA 6 ile sınırlı tutmayarak soundtrack albümü, kıyafetler ve koleksiyon ürünleriyle geniş bir ticari ürün serisine dönüştürüyor. Şirket geçen hafta GTA 6’nın 34 parçadan oluşacak resmi müzik albümünün de oyunla aynı gün yayımlanacağını duyurmuştu.