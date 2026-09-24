GTA 6’nın 400 dolarlık koleksiyon kutusu tanıtıldı
24.09.2026 21:11
Rockstar Games, GTA 6 için 400 dolarlık sınırlı üretim ''The Goodtime State – Vice City Collection'' paketini duyurdu. Ancak içinde oyun yok.
Rockstar Games, yılın en çok beklenen oyunlarından Grand Theft Auto VI (GTA 6) için 400 dolarlık özel koleksiyon paketini tanıttı.
Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection adı verilen sınırlı üretim set, oyunun geçtiği Leonida ve Vice City dünyasından esinlenen çok sayıda koleksiyon ürünü içeriyor.
Ancak pakette dikkat çeken bir eksik var: GTA 6’nın kendisi kutuya dahil değil.
Rockstar Store’da 399,99 dolardan ön siparişe açılan koleksiyonun 19 Kasım’da, GTA 6 ile aynı gün piyasaya çıkması planlanıyor. Şirket, stokların sınırlı olacağını belirtiyor.
KUTUDA NELER VAR?
Paketteki en dikkat çekici ürünlerden biri, tabanında küçük eşyaların saklanabileceği bölmesi bulunan 15 santimetrelik Macca the Gator figürü.
Kutuda ayrıca özel GTA 6 logosuna sahip mat siyah Oakley Frogskins güneş gözlüğü, Vice City ve Leonida detayları taşıyan New Era 9FORTY şapka ve Leonida Keys çapraz askılı çanta bulunuyor.
Koleksiyonda bunların yanı sıra Macca the Gator mıknatıslı ayna, Vice City kokteyl kaşığı, jilet biçimli anahtarlık, Chunkee the Manatee shot bardağı, özel metal kutuda Leonida Keys rozetleri, sticker paketi ve Leonida haritasını gösteren çift taraflı poster yer alıyor.
OYUN İÇİN EN AZ 80 DOLAR DAHA
Rockstar, koleksiyon sayfasında GTA 6’nın ayrı satıldığını özellikle belirtiyor.
Oyunun standart sürümü ABD’de 79,99 dolardan ön siparişe sunulmuş durumda. Dolayısıyla hem Vice City Collection’ı hem de GTA 6’nın standart sürümünü almak isteyen bir oyuncunun yaklaşık 480 dolar ödemesi gerekiyor.
GTA 6’nın daha fazla oyun içi içerik sunan Ultimate Edition sürümü de bulunuyor. Ultimate Edition; özel araçlar, silahlar, kıyafetler ve Jason ile Lucia’nın hikayesinde kullanılabilecek ek içerikler sunuyor.
Rockstar’ın GTA 6 için aldığı bir başka dikkat çekici karar ise fiziksel sürümle ilgili.
Şirket, mağazalarda satılacak fiziksel kutunun içinde oyun diski bulunmayacağını, bunun yerine GTA 6’yı indirmek için kullanılacak bir kod verileceğini açıkladı.
Kodlu fiziksel sürüm 12 Kasım’dan itibaren satışa çıkacak ve oyuncular oyunu çıkıştan önce yükleyebilecek. GTA 6 ise 19 Kasım 2026’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için yayımlanacak.
VICE CITY YILLAR SONRA GERİ DÖNÜYOR
GTA 6, seriyi uzun yıllar sonra yeniden Vice City bölgesine taşıyor. Hikayenin merkezinde Jason ve Lucia bulunurken oyun, Florida’dan esinlenen kurgusal Leonida eyaletinde geçiyor.
Rockstar, oyun dünyasını yalnızca GTA 6 ile sınırlı tutmayarak soundtrack albümü, kıyafetler ve koleksiyon ürünleriyle geniş bir ticari ürün serisine dönüştürüyor. Şirket geçen hafta GTA 6’nın 34 parçadan oluşacak resmi müzik albümünün de oyunla aynı gün yayımlanacağını duyurmuştu.