Gülse Birsel'den 2 Aile Arasında'ya dair ilk ipuçları. "Rol dengeleri birinci filmle aynı"
24.11.2026 14:43
Aile Arasında filminin devamı olan ve 4 Aralık'ta vizyona girecek "2 Aile Arasında" için bekleyiş sürüyor. Senarist Gülse Birsel, filmin ayrıntılarıyla ilgili konuştu.
2017'de vizyona giren ve gişede büyük başarı elde eden “Aile Arasında” filminin devamı olan “2 Aile Arasında” heyecanla bekleniyor. İlk filmdeki yıldız isimleri bir kez daha buluşturan filmin senaristi Gülse Birsel, NTV'ye özel röportaj verdi.
Dokuz yıllık aranın bir devam filmi için uzun olduğunu söyleyen Gülse Birsel, “Onun için o kadar zaman geçmemiş gibi davranmaya çok dikkat ettik. En başında bütün oyunculara ‘sadece iki yıl yaşlanmışız gibi olursak çok mutlu oluruz' dedik. Ama gerçekten de galiba başardık” dedi.
Başta oyuncular olmak üzere dekor, kostüm gibi detaylarda da birinci filmin üzerinden altı ay geçmiş gibi bir görüntü ve enerji olduğunu söyleyen Birsel, “Bu bizi en çok mutlu eden şeylerden biri. Çünkü korkuyorduk. Benim iki çok büyük korkum vardı. Bütün ekibe zamanlama vesaire uyacak mı? Yani eksik kadroyla mı devam edeceğiz? O zaman çünkü senaryoyu da değiştirmek zorunda kalacaktım. Bir de bu ikincisi aradan çok zaman geçmemiş, eski tadı kalmamış gibi bir şey olacak mı diye korkuyordum. Neyse ki hiçbir korkumuz gerçek olmadı. O açıdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.
Birinci filmde kullanılan evin ikinci filmde de aynı şekilde kullanıldığını ifade eden Birsel, “Aslında birinci filmde Adana'da, Adana sokaklarında daha çok vakit geçirmiştik. Bu filmde de Adana'da vakit geçiriyoruz ama daha böyle eğlenceli bir iç mekan sahnesi var. İşte dengeler aşağı yukarı aynı. Bunda da yine müzikli sahneler var, gazino sahneleri var, koşuşturma sahneleri var. Finalinde de biraz daha sokaklara çıkıyoruz” dedi.
"MESAFE ŞARKISI O SAHNEYE ÇOK YAKIŞTI"
2 Aile Arasında filminde Serdar Ortaç şarkısı kullanılmasıyla ilgili de konuşan Gülse Birsel, “Evet Mesafe benim bayıldığım, şahane bir şarkıdır. Ayta'nın sesiyle ve biraz daha alaturka bir yorum ve sazlarla bambaşka bir şey oldu” ifadelerini kullandı.
Birsel, sözlerine “Şarkının kökünde zaten öyle bir daha alaturka daha arabesk bir şey varmış ve filmin en güçlü şarkılarından ve en güçlü sekanslarından da biri oldu orası. Çünkü duygusal bir bölüm var. Solmaz'ın çok dibe vurduğu bir bölüm. Şimdi çok şey yapmayayım, ipucu vermeyeyim. Ama bence o şarkı oraya çok yakıştı" diye devam etti.
"MİHRABAN'I OYNAMAYI ÇOK SEVİYORUM"
İlk filmde kendisi de Mihraban karakterine hayat veren Gülse Birsel, “Mihriban ikinci filmde de aramızda olacak değil mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Çok harika bir insan gerçekten. Evlerden ırak bir insan Mihriban. Ben oynamayı çok seviyorum. Ama birinci filmde kendime bu kadar az rol vermemin sebeplerinden biri bence ben oyuncu olarak Mihriban'a uygun bir oyuncuyum. Yani bana uygun rol Mihriban'dı. İkincisi ise benim ilk filmimdi. Ve aslında daha çok böyle sette olmak istediğim bir filmdi.”
Dizilerde olduğu gibi filmde çok ağırlıklı rolü olmasından biraz korktuğunu belirten Birsel, “Çünkü ilk film ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Yönetmenle beraber bir şeylere bakmak istiyorum, görmek istiyorum filan. Mihriban'ın rolü bu hikayede azdır. Bu filmde de aynı şekilde birinci filmde olduğu kadar. Aslında herkesin de rolü aynı. Yani rol dengeleri de birinci filmle aynı” dedi.
KADRODAKİ YENİ İSİMLER
2 Aile Arasında kadrosunda yer alan yeni oyunculardan da bahseden Birsel, “Şimdi bu filmde birinci filmden farklı eklenen isimler var. Kadir Çermik var. Kadir Çermik'le birlikte polis rolünü oynayan genç bir oyuncumuz Can var çok başarılı. Yavuz Günal var aynı zamanda stand-up yapıyor ve o da muhteşem. Çok küçük bir rolde yine bir stand-upçı olan Ali Rıza Tanyeli var. Tavernadaki şarkıcımız. Bunların hepsi muhteşem” dedi.
Gülse Birsel, sözlerine “Ama tabii Batuhan Bozkurt Yüzgüler için çok büyük bir rol var. Çok zor bir roldü çünkü çok bıçak sırtı, kötü adam. Ama biraz da komedik yanları var filan. Ama birincisi çekilmiş, karakterleri bu kadar sevilmiş, adeta 50 bölümlük bir dizi kadar iyi tanınan ve bir oyunculuk dili de olan bir filme sonradan katılıp bir de çok komik olmayan -aslında biraz korkmamız da gereken- bir rolün altından kalkmak kolay değildi. Fakat o kadar büyük bir başarı gösterdi ki yani rolün altından kalkma değildi bu artık. Gerçekten bu kadar yetenekli, bu kadar çalışkan bir oyuncu çok fazla bulunmaz. Müthiş bir seçim yapmışız. Hatta Ozan'la birkaç sahne sonra dedik ki piyango vurmuş bize farkında mıyız?” diye devam etti.
Film sürelerinin uzunluğu konusunda da konuşan Birsel, "Bu hikayenin hakkı gerçekten 140'ın altı değildi bence. Çok aşamalı bir hikaye, çok maceralı bir hikaye. Bence en az birinci film kadar güldüren bir hikaye ama birinci filmden farklı olarak bana sorarsanız daha sürükleyici bir hikaye. Sonunu daha çok acaba ne olacak diye merak ettiğimiz biraz daha maceralı bir hikaye. Eee, seyreden arkadaşlarımız da aynı şeyi söylediler. Aslında 135 dakikayı filan kimse hissetmedi. Herkes 110, 120 dakika niyetiyle izledi ve sonunda da aa, bitti mi diyen bile oldu.
"İLK FİLMDEN DAHA SÜRÜKLEYİCİ BİR HİKAYE"
Filmin süresiyle ilgili de konuşan Gülse Birsel, “Bu hikayenin hakkı gerçekten 140'ın altı değildi bence. Çok aşamalı bir hikaye, çok maceralı bir hikaye. Bence en az birinci film kadar güldüren bir hikaye ama birinci filmden farklı olarak bana sorarsanız daha sürükleyici bir hikaye. Sonunu daha çok ‘acaba ne olacak?’ diye merak ettiğimiz biraz daha maceralı bir hikaye. Seyreden arkadaşlarımız da aynı şeyi söylediler. Aslında 135 dakikayı filan kimse hissetmedi. Herkes 110, 120 dakika niyetiyle izledi ve sonunda da ‘A bitti mi?’ diyen bile oldu” şeklinde konuştu.