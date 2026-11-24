2017'de vizyona giren ve gişede büyük başarı elde eden “Aile Arasında” filminin devamı olan “2 Aile Arasında ” heyecanla bekleniyor. İlk filmdeki yıldız isimleri bir kez daha buluşturan filmin senaristi Gülse Birsel, NTV'ye özel röportaj verdi.

Dokuz yıllık aranın bir devam filmi için uzun olduğunu söyleyen Gülse Birsel, “Onun için o kadar zaman geçmemiş gibi davranmaya çok dikkat ettik. En başında bütün oyunculara ‘sadece iki yıl yaşlanmışız gibi olursak çok mutlu oluruz' dedik. Ama gerçekten de galiba başardık” dedi.

Başta oyuncular olmak üzere dekor, kostüm gibi detaylarda da birinci filmin üzerinden altı ay geçmiş gibi bir görüntü ve enerji olduğunu söyleyen Birsel, “Bu bizi en çok mutlu eden şeylerden biri. Çünkü korkuyorduk. Benim iki çok büyük korkum vardı. Bütün ekibe zamanlama vesaire uyacak mı? Yani eksik kadroyla mı devam edeceğiz? O zaman çünkü senaryoyu da değiştirmek zorunda kalacaktım. Bir de bu ikincisi aradan çok zaman geçmemiş, eski tadı kalmamış gibi bir şey olacak mı diye korkuyordum. Neyse ki hiçbir korkumuz gerçek olmadı. O açıdan çok memnunuz” ifadelerini kullandı.