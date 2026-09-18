Gülsen Tuncer'e Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşlarından veda. "Güle Güle Arsen Hala"

Aşk-ı Memnu'da Elif karakterini oynayan Eda Özerkan ise “Gülsen abla… Aşk-ı Memnu'dan güzel bir hatıra kaldı geriye. Seni tanımış olmak çok kıymetliydi. Huzurla uyu. Seni hep sevgiyle anacağım” dedi.

Melek Baykal da Gülsen Tuncer'e “Allah'ıım her gün bir acı kayıpla yanıyoruz. Sanat dünyasının çok değerli oyuncularından hiç tanışmadığım ama çok saygı duyduğum Gülsen Tuncer'i de kaybetmişiz. Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, Mekânı cennet olsun inşallah. Huzurla uyuyun” sözleriyle veda etti.

Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral da “Güle güle Arsen hala, mekanın cennet olsun” şeklinde paylaşım yaptı.

Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz çok üzüldüm.. Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca… Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda oynadığımız” Oğlum Çiçek Açtı” oyununda ne çok eğlenirdik seninle. Sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı aktivist bir oyuncuydun. Çok da kibar ölçülü dikkatli bir arkadaşım olarak hep aklımda kalacaksın… Nurlar içinde yat yakınlarına sabır diliyorum.

Mine Tugay: Başımız sağ olsun. Çok zarif bir insan, usta bir oyuncuydu. Sevenlerine sabır diliyorum.

Onur Büyüktopçu: Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun.