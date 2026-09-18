Gülsen Tuncer'e Aşk-ı Memnu'daki rol arkadaşlarından veda. "Güle Güle Arsen Hala"
18.09.2026 08:46
Son Güncelleme: 18.09.2026 08:46
Bir süredir hastanede tedavi altında olan Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. 81 yaşında hayatını kaybeden oyuncu için eski rol arkadaşları ve meslektaşları başsağlığı mesajları yayınlandı.
"Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği “Arsen Hanım” rolüyle tanınan ve uzun süredir gözlerden uzak olan Gülsen Tuncer'den kısa süre önce hayranlarını üzen bir haber gelmişti.
Amansız bir hastalıkla mücadele ettiği söylenen 81 yaşındaki oyuncunun beyin kanseri teşhisi konulduğu ve hastalığının dördüncü evresinde olduğu öne sürülmüştü. Tuncer'in konuşma ve yazma yeteneğini de kaybettiği iddia edilmişti.
Tüm bunların ardından Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Oyuncunun vefatını Film-San Vakfı sosyal medya üzerinden duyurdu.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan 81 yaşındaki Tuncer'in ölüm haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı.
"YILLAR GEÇTİKÇE AYNI YOLU PAYLAŞTIĞIMIZ İNSANLARA VEDA ETMEK DAHA ZOR"
Nebahat Çehre, eski rol arkadaşına “.Çok üzgünüm. Yıllar geçtikçe aynı yolu paylaştığımız insanlara veda etmek daha zor geliyor. Sevgili Gülsen, birlikte geçirdiğimiz günleri ve anılarımızı hep sevgiyle hatırlayacağım. Huzur içinde uyu” diye veda etti.
Selçuk Yöntem de Aşk-ı Memnu'da ablasını oynayan Gülsen Tuncer için yaptığı paylaşımda “Çok üzgünüm. Gülsen Tuncer, geride bıraktığı güzel anılarla hep sevgiyle hatırlanacak. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun” ifadelerini kullandı.
"AŞK-I MEMNU'DAN GÜZEL BİR HATIRA KALDI GERİYE"
Aşk-ı Memnu'da Elif karakterini oynayan Eda Özerkan ise “Gülsen abla… Aşk-ı Memnu'dan güzel bir hatıra kaldı geriye. Seni tanımış olmak çok kıymetliydi. Huzurla uyu. Seni hep sevgiyle anacağım” dedi.
Melek Baykal da Gülsen Tuncer'e “Allah'ıım her gün bir acı kayıpla yanıyoruz. Sanat dünyasının çok değerli oyuncularından hiç tanışmadığım ama çok saygı duyduğum Gülsen Tuncer'i de kaybetmişiz. Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, Mekânı cennet olsun inşallah. Huzurla uyuyun” sözleriyle veda etti.
Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral da “Güle güle Arsen hala, mekanın cennet olsun” şeklinde paylaşım yaptı.
Nilgün Belgün: Ah Gülsen Tuncer'i kaybetmişiz çok üzüldüm.. Birlikte aynı sahneyi paylaştık yıllarca… Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda oynadığımız” Oğlum Çiçek Açtı” oyununda ne çok eğlenirdik seninle. Sahne arkasında ne neşeli günlerimiz olmuştu. Donanımlı aktivist bir oyuncuydun. Çok da kibar ölçülü dikkatli bir arkadaşım olarak hep aklımda kalacaksın… Nurlar içinde yat yakınlarına sabır diliyorum.
Mine Tugay: Başımız sağ olsun. Çok zarif bir insan, usta bir oyuncuydu. Sevenlerine sabır diliyorum.
Onur Büyüktopçu: Allah rahmet eylesin. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun.
AŞK-I MEMNU İLE HAFIZALARDA YER ETTİ
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.
50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.