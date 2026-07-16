Gün doğmadan ilk hasat başladı, tarlada kilosu 150 TL
16.07.2026 13:28
Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Narenciyeye alternatif ürün olarak bamya yetiştiren üretici, hasadın sonbahara kadar süreceğini söyledi.
Kozan'ın Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak bamya yetiştirildi. Sezonun ilk bamya hasadı da başladı.
Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirten Yiğenoğlu, “2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek” dedi.
"İŞÇİLİĞİ ZOR"
İşçiliği zor olan bamyayı yetiştiren üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.
Yiğenoğlu, "İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz" şeklinde konuştu.
"BÖLGEMİZDE KÜÇÜK BAMYA TERCİH EDİLİYOR"
Bu yıl tarlada kilogram fiyatının 150 TL olduğunu belirten Yiğenoğlu, “Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor” ifadelerini kullandı.