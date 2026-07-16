Gün doğmadan ilk hasat başladı, tarlada kilosu 150 TL

Bu yıl tarlada kilogram fiyatının 150 TL olduğunu belirten Yiğenoğlu, “Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor” ifadelerini kullandı.