Güneş Sistemi’nden üç kat yaşlı olabilir. Yıldızlararası kuyruklu yıldız bilim insanlarını şaşırttı

3I/ATLAS, insanlık tarafından şimdiye kadar gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. Kuyruklu yıldız, geçen yıl temmuz ayında keşfedilmişti. Araştırma, James Webb Uzay Teleskobu ve Şili’deki ALMA Gözlemevi tarafından yapılan ölçümlere dayanıyor. Bilim insanları, kuyruklu yıldızdaki izotop oranlarını inceleyerek cismin Güneş Sistemi’ndeki hiçbir gök cismine benzemeyen bir kimyasal bileşime sahip olduğunu tespit etti.

NASA’ya göre 3I/ATLAS, Güneş Sistemi’ndeki kuyruklu yıldızlara kıyasla yaklaşık 30 kat daha fazla döteryum içeriyor. Ağır suyla ilişkilendirilen bir hidrojen türü olan döteryumun bu kadar yüksek oranda bulunması, cismin çok soğuk bir ortamda oluştuğuna işaret ediyor.

Cordiner, bu düzeyde ağır su bolluğunun ancak çok soğuk koşullarda ortaya çıkabileceğini belirtti. Araştırmacılara göre kuyruklu yıldızın oluştuğu ortamın sıcaklığı eksi 243 derece civarında olabilir.

3I/ATLAS’ın Samanyolu’nun tam olarak neresinden geldiği bilinmiyor. Ancak bilim insanları, yıldızlararası cisimlerin de Güneş Sistemi’ndeki kuyruklu yıldızlara benzer biçimde, yeni gezegenlerin oluşumu sırasında uzaya savrulmuş olabileceğini düşünüyor.