Hadise ablasıyla kırgınlığını gözyaşlarıyla anlattı. "Kalbimde bir yara izi olarak kalacak"
14.10.2026 13:25
Son Güncelleme: 14.10.2026 13:28
Şarkıcı Hadise, konuk olduğu programda ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şarkıcı, o dönem kendisini çok yalnız hissettiğinden de bahsetti.
Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks programına konuk oldu. Hakkında bilinmeyenlerden bahseden şarkıcı, ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadıklarını ilk kez anlattı.
2018 yılında menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırdıktan sonra geçirdiği zor günlerden bahseden Hadise, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Aralarındaki anlaşmazlığın ayrıntılarına dair konuşamadığını söyleyen Hadise, ablasıyla aralarında bu konuda karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu ifade etti.
"ARTIK KONUŞMUYORUZ AMA ONU SEVİYORUM"
“Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum” diyen Hadise Açıkgöz, ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı bu günlerde kendisini çok yalnız hissettiğini de söyledi.
Yaşadığı travma konusunda uzman bir terapistten destek aldığını anlatan şarkıcı, bu süreçte evden pek dışarı çıkmasa da konserlere devam ettiğini belirtti.
Hadise, “O dönemde Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de jüriliğe devam etmem konusunda benimle iletişime geçmişti. O kadar kırılgan bir dönemimdeydim ki. Annemi de pek göremiyordum. Hatta Acun'a “Biri çıkıp annesinden bahsederse dağılırım” dediğimi hatırlıyorum. O da programda beni zor durumda bırakmayacağını söylemişti” diye anlattı.
Şarkıcı, sözlerine “Ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Sanırım bu yaşadıklarımız kalbimde hep bir yara izi olarak kalacak. Onunla birlikte yaşadığımız her şey… Onu seviyorum ve iyi olmasını diliyorum Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım” diye devam etti.
YENİDEN EVLENMEK VE ANNE OLMAK İSTİYOR
Hayatı boyunca hak ettiği sevgiyi gördüğünü düşünmediğini söyleyen Hadise, ilişkilerinde sürekli aynı hatayı tekrarladığını ve bunun yanlış erkeği seçmek olduğunu ifade etti.
Artık zamanını gelip geçici ilişkilere harcamak istemediğini ve doğru kişiyi beklediğini belirten Hadise, “Gerçek bir hayat arkadaşı arıyorum” dedi.
Yeniden evlenmek istediğini söyleyen Hadise Açıkgöz, “Bunun gerçekleşeceğine gerçekten inanıyorum. Hatta insanların beklediğinden daha erken de olabilir. Anne olmak istiyorum; bir oğlum ve bir kızım olsun isterim” dedi.