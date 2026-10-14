Hadise ablasıyla kırgınlığını gözyaşlarıyla anlattı. "Kalbimde bir yara izi olarak kalacak"

“Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum” diyen Hadise Açıkgöz , ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı bu günlerde kendisini çok yalnız hissettiğini de söyledi.

Yaşadığı travma konusunda uzman bir terapistten destek aldığını anlatan şarkıcı, bu süreçte evden pek dışarı çıkmasa da konserlere devam ettiğini belirtti.

Hadise, “O dönemde Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'de jüriliğe devam etmem konusunda benimle iletişime geçmişti. O kadar kırılgan bir dönemimdeydim ki. Annemi de pek göremiyordum. Hatta Acun'a “Biri çıkıp annesinden bahsederse dağılırım” dediğimi hatırlıyorum. O da programda beni zor durumda bırakmayacağını söylemişti” diye anlattı.

Şarkıcı, sözlerine “Ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Sanırım bu yaşadıklarımız kalbimde hep bir yara izi olarak kalacak. Onunla birlikte yaşadığımız her şey… Onu seviyorum ve iyi olmasını diliyorum Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım” diye devam etti.