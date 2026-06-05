Haftanın filmleri. "Korkunç Bir Film" seyirciyle buluşuyor

Haftanın bir diğer yeniden vizyona giren yapımı ise “Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak” oldu. 2013 yapımı filmde başrolleri Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.

Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Katniss Everdeen ile kıyamet sonrası bir dönemde yer alan Panem halkının hikayesini anlatıyor.

CESUR KEDİ MOXY

Kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden cesur bir ev kedisinin yolculuğunu ele alan "Cesur Kedi Moxy", filmini Vincent Bal ile Wip Vernooij yönetiyor.

EMMA SEVİMLİ KÖPEK

Mohsen Rabiei'nin, sevimli köpek Emma'nın hikayesini anlattığı 2024 yapımı filmi "Emma Sevimli Köpek" yeniden beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.