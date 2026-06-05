Haftanın filmleri. "Korkunç Bir Film" seyirciyle buluşuyor
05.06.2026 08:42
Sinemalarda bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor. Haftanın öne çıkan yapımı başrollerini Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans'ın paylaştığı "Korkunç Bir Film" oldu.
KORKUNÇ BİR FİLM
Başrollerini Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans'ın paylaştığı "Korkunç Bir Film"in yönetmen koltuğunda Michael Tiddes oturuyor.
Gerilim ve gizem filmlerini absürt mizah ve parodi yoluyla tiye alan, korku sinemasının klişeleri ve ünlü karakterleriyle dalga geçmesiyle bilinen filmin senaryosu Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans imzası taşıyor.
Serinin son filminde karakterlerin dostluklarını test eden tehlikeli ve eğlenceli bir macera ele alınıyor.
AYNALAR NO.3
Başrolünde Paula Beer'ın yer aldığı, Christian Petzold'un yönettiği “Aynalar No. 3” filmi, erkek arkadaşının öldüğü feci bir araba kazasından mucize eseri yara almadan kurtulan genç piyano öğrencisi Laura'nın sarsıcı iyileşme sürecini ve içine çekildiği tekinsiz aile dinamiklerini konu alıyor.
İKİMİZİN YERİNE
Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrolleri paylaştığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden izleyici buluşacak.
Umur Turagay'ın yönettiği filmde Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan Çiçek karakterini, başarılı oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek edebiyat öğretmeni Doğan'ı canlandırıyor.
DEFİNE: CİNLER UYANDI
Bülent Orçin imzalı korku filmi "Define: Cinler Uyandı", ücra bir köye yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmalarını ele alıyor.
AÇLIK OYUNLARI 2: ATEŞİ YAKALAMAK
Haftanın bir diğer yeniden vizyona giren yapımı ise “Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak” oldu. 2013 yapımı filmde başrolleri Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.
Francis Lawrence'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, Katniss Everdeen ile kıyamet sonrası bir dönemde yer alan Panem halkının hikayesini anlatıyor.
CESUR KEDİ MOXY
Kaybolduktan sonra ailesine kavuşmak için kilometrelerce yol kat eden cesur bir ev kedisinin yolculuğunu ele alan "Cesur Kedi Moxy", filmini Vincent Bal ile Wip Vernooij yönetiyor.
EMMA SEVİMLİ KÖPEK
Mohsen Rabiei'nin, sevimli köpek Emma'nın hikayesini anlattığı 2024 yapımı filmi "Emma Sevimli Köpek" yeniden beyaz perdede sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.