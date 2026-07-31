Haftanın filmleri. Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün vizyonda

Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı, Örümcek Adam serisinin son filmi "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" seyirciyle buluşacak.

Destin Daniel Cretton'un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken, yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor.

Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir "Örümcek Adam" olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı bir fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getirecek.