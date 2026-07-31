Haftanın filmleri. Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün vizyonda
31.07.2026 09:05
Son Güncelleme: 31.07.2026 09:13
Sinemalarda 4 film vizyona girdi. Tom Holland'ın başrol oynadığı, Örümcek Adam serisinin yeni filmi "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" de sinemaseverlerle buluşuyor.
ÖRÜMCEK-ADAM: YEPYENİ BİR GÜN
Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştığı, Örümcek Adam serisinin son filmi "Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün" seyirciyle buluşacak.
Destin Daniel Cretton'un yönetmenliğini üstlendiği film, kendini sevdiklerinin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter'ın, artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken, yaşamaya başladığı fiziksel değişimle boğuşmasını anlatıyor.
Kendisini tamamen şehrini korumaya adamış bir "Örümcek Adam" olan Peter, üzerindeki baskının tetiklediği şaşırtıcı bir fiziksel evrimle boğuşurken, ortaya çıkan gizemli suç dalgası onu bugüne kadar karşılaştığı en güçlü tehditlerden biriyle karşı karşıya getirecek.
MODİ: DELİLİĞİN KANADINDA ÜÇ GÜN
Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün" İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani'nin (Modi) hayatındaki çalkantılı 72 saati konu ediniyor.
Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri, Stephen Graham ve Al Pacino'nun rol aldığı film, 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te geçiyor.
Dram ve komedi unsurlarını bir araya getiren film, polisten kaçan ve şehri terk etmeyi düşünen sanatçının sanat, kaos ve dostluk dolu günlerini merkezine alıyor.
ÖZGÜR KEDİ SCOTTY
Mohammad Pirzadi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu “Özgür Kedi Scotty”, sokaklarda yalnız yaşamaya alışkın Scotty'nin, hayatına aniden giren ev kedisi Katie ile birlikte şehrin sokaklarında çıktığı yolculuk ve bu süreçte aidiyet duygusunu sorgulamasını anlatıyor.
MELODİ VE NEŞELİ NOTALAR
Mustafa Nebi Filik'in yönettiği yerli animasyon filmi “Melodi ve Neşeli Notalar” ise Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor.